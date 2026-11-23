Lorena Roqueta , directora electa por el orden de los activos en las elecciones del BPS, celebró su victoria del domingo, en la que “los trabajadores le dijeron 'basta' al PIT-CNT en la representación ” ante el organismo.

La directora electa dijo que la gente sintió empatía con las propuestas de su agrupación, el movimiento “Hay Otro Camino” , y que la respuesta electoral significa que los trabajadores “quieren que en el BPS se los represente y se los represente bien”.

“Nuestra lista mira al trabajador con una visión de crecimiento, no de empobrecimiento, como estamos acostumbrados con el PIT-CNT. (...) Los trabajadores no tenemos por qué acostumbrarnos al BPS que tenemos hoy. (...) Los trabajadores a nivel país solo podemos ir al BPS, no tenemos otro organismo que nos pueda ayudar. Estamos en un Estado que está pensando muchísimo en el asistencialismo, pero yo entiendo que se olvidó del trabajador, y por eso es importante tener una voz activa, que represente a todos, los sindicalizados, los no sindicalizados y que diga basta a conformarnos con lo que estamos teniendo hoy”, dijo Roqueta en rueda de prensa este lunes consignada por Subrayado.

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Consultada por las celebraciones desde filas del Partido Nacional de la victoria de su lista, Roqueta respondió: “Lo he dicho en todas las notas. Desde el PIT-CNT se me criticó que fuera blanca. Lo he dicho y lo digo con orgullo: soy una votante blanca, he sido militante del Partido Nacional y los trabajadores a nivel país, robando en estas candidaturas (elecciones), eligieron a una militante del Partido Nacional”.

“Para mí es un orgullo total”, afirmó la directora electa, que señaló que el resultado de las elecciones evidencia que la central sindical “no representa a todos los trabajadores“.

A su vez, consultada por el comunicado del PIT-CNT en el que indican que seguirán con atención su actuación en el BPS, Roqueta dijo que es un mensaje “poco simpático” y que la confederación sindical debería estar festejando que los trabajadores “eligieron una candidatura u otra”.

“Se hubiera preocupado, durante los 34 años que estuvieron en el BPS, por hacer una gestión distinta y que la gente lo siga eligiendo, antes de estar tratándome de seguir. Me pareció como un tono amenazante que, por supuesto, no me gusta. Yo creo en la libertad de todos los trabajadores y soy una convencida en que eso favorece el crecimiento de todos”, respondió Roqueta.