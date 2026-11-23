El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva presentó un proyecto de ley para exonerar de multas a todo aquel que no haya votado en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) del domingo.

El artículo único de la propuesta legislativa reza: “ Exonérese de las sanciones establecidas en el artículo 21 de la Ley nº 16.241, de enero de 1992, en su redacción vigente, a las personas físicas y jurídicas comprendidas en la obligación de sufragar en las elecciones de representantes sociales ante el Directorio del Banco de Previsión Social, celebradas el 22 de noviembre de 2026, que no hubieren cumplido con dicha obligación ”.

De este modo, se eximiría de responsabilidades y sanciones a aquellos ausentes en los comicios del BPS, aplicándose esa excepción únicamente para las elecciones del domingo pasado.

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De acuerdo con la normativa vigente, la multa por no votar en las elecciones del BPS es de 1 Unidad Reajustable (UR) — alrededor de $ 1.900 — para trabajadores y pasivos, monto que asciende a 2 UR ( unos $ 3.800 ) en el caso de funcionarios públicos o profesionales universitarios. Para las empresas contribuyentes, en tanto, la sanción oscila entre 6 y 20 UR (de $ 11.400 a $ 38.000 ) según la cantidad de empleados en planilla.

En su exposición de motivos, Da Silva destacó la “importancia institucional indiscutible” de las elecciones de los directores sociales del banco, pero matizó que “merece ser acompañada por una ciudadanía informada y comprometida con el proceso electoral”.

“Sin embargo, la obligatoriedad del sufragio y las consecuencias económicas derivadas de su incumplimiento ameritan una consideración particular cuando se trata de elecciones de carácter sectorial, cuyas características y mecanismos de participación no siempre resultan suficientemente conocidos por la totalidad de los habilitados”, expresó Da Silva.

El legislador afirmó que aplicar multas en este contexto a trabajadores, jubilados, pensionistas y empresas conlleva la necesidad de evaluar la proporcionalidad de las sanciones y su incidencia sobre los obligados a votar.

“La participación en estas instancias debe fortalecerse fundamentalmente a través de la difusión, la información y la promoción de su importancia, procurando que el ejercicio del sufragio responda al conocimiento y al compromiso de los electores con la representación de sus respectivos sectores”, sostuvo.

Apoyado en esos argumentos, Da Silva propuso en su iniciativa “una solución excepcional y acotada a las elecciones celebradas el 22 de noviembre de 2026” y aseguró que su propuesta “no modifica el carácter obligatorio del voto ni altera el régimen electoral vigente”.

“Se limita a disponer la inaplicabilidad de las sanciones correspondientes a este acto electoral, atendiendo a sus particularidades y a las consecuencias económicas que su imposición puede generar”, expresó Da Silva.

El senador citó dos antecedentes legales, las leyes nº 17.972, de 2006, y la nº 18.782, de 2011, que exoneraron de sanciones en anteriores elecciones del BPS. En aquellos dos casos, las normas se aprobaron varios meses después de las elecciones.