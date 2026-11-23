Estela Ovelar , la candidata de la Organización Nacional de Asociaciones Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) al directorio del BPS por el orden de los pasivos , cuestionó al Partido Nacional por hacer campaña directa por el movimiento “Hay Otro Camino” , que llevó en la lista 5 a Renaldo Borriero, su rival en las elecciones del pasado domingo.

Ovelar y Borriero quedaron con una diferencia de 1.702 votos , con 145.097 para Onajpu y 143.395 para “Hay otro camino”, cuando los votos observados son 6.461. Ese resultado tan parejo se resolverá con el escrutinio definitivo, previsto para el martes 24 de noviembre . En esa instancia se determinará si Onajpu conservará la representación de los pasivos en el BPS que ocupa desde 1992.

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La candidata de la Lista 1 cuestionó la actuación de “algunos senadores del Partido Nacional”, que salieron “a promocionar la lista que presentaba la 5, la 15 y la 25”, en relación con el grupo “Hay Otro Camino”, que compitió en los tres órdenes de las elecciones del domingo.

“Yo tengo muchos años en la representación social, comencé como jubilada del BPS con don Luis Alberto Colotuzzo (fundador de Onajpu), seguí con todos los directores sociales, y esto de que haya tanto peso político-partidario, no se había visto”, comentó Ovelar, que afirmó que cualquier riña político-partidaria en el ámbito de la representación social “siempre se da en la interna” y nunca como en esta ocasión.

“Es un poco el manoseo a la representación social, que se demoraron 25 años a que se cumpliera. Estaba en la Constitución del 67 y se cumplió en 1992. Llevó años”, dijo la candidata, que añadió su pesar porque ahora ese ámbito “se mezcle tan abiertamente con la política partidaria”.

La representante de Onajpu dijo que explica la situación porque se busca dar una “contraparte de política partidaria en todos los ámbitos”, aunque quienes lo hacen no quieren “entender bien cuál es la representación social” y lo hacen “a veces por ganar un espacio”.

Consultada sobre si el interés de los opositores en estas elecciones es la vinculación que se hace desde esas filas entre el Pit-Cnt —que respaldaba a la Lista 11 en el orden activos— y el Frente Amplio, Ovelar respondió: “Totalmente”.