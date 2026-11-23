Futbolistas y funcionarios del plantel de Cerro cumplieron este lunes una promesa por haber logrado la permanencia en la Primera división del fútbol uruguayo tras ganarle a Nacional en la última fecha.

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Luego de una temporada en el que el objetivo fue evitar el descenso, los jugadores del plantel de Alejandro Cappuccio cumplieron con su promesa.

La misma consistió en ir caminando desde el Estadio Luis Tróccoli hasta la Fortaleza del Cerro , una distancia de unos 3.5 kilómetros, bajo el sol y con su vuelta.

La promesa de los jugadores y funcionarios de Cerro tras salvarse del descenso

Así lo dejó ver el club en sus redes y varios de sus jugadores como Agustín Miranda y Damián Suárez, entre otros.

La promesa de los jugadores y funcionarios de Cerro tras salvarse del descenso

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Cerro mantuvo la categoría

Cerro y Wanderers mantuvieron la categoría al ganar el viernes sus respectivos encuentros de la última fecha del Torneo Clausura, mientras que Cerro Largo descendió a la Segunda División Profesional.

La promesa de los jugadores y funcionarios de Cerro tras salvarse del descenso

El albiceleste y el bohemio comenzaron la jornada con 85 puntos acumulados en la Tabla del Descenso, en cambio los dirigidos por Bruno Silva se habían quedado con 87 al caer un día antes frente a Peñarol.

De acuerdo con esto, lo único que condenaba a Cerro Largo a abandonar el círculo de privilegio era que tanto Cerro como Wanderers sumaran de a tres, algo que finalmente sucedió.

La promesa de los jugadores y funcionarios de Cerro tras salvarse del descenso

Cerro venció por 2-0 a Nacional con anotaciones de Juan Cruz Guasone y de Emiliano Rodríguez.

Wanderers derrotó por 0-2 a Liverpool con un tanto de Facundo Labandeira y un gol de penal de Luciano Cosentino.

Brahian Alemán y la promesa de los jugadores y funcionarios de Cerro tras salvarse del descenso

De esta forma, ambos equipos sellaron épicas salvaciones, teniendo en cuenta que comenzaron el año muy complicados en la Tabla del Descenso por los puntos que arrastraban desde la temporada pasada.

La promesa de los jugadores y funcionarios de Cerro tras salvarse del descenso

Cerro Largo, por su parte, bajó a Segunda División junto a Danubio y Progreso, dos de los equipos que a lo largo de su historia fueron campeones de la Primera División de Uruguay.