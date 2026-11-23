Con el sexto puesto en la Tabla Anual, fuera de las finales por el título y afuera de los puestos de la Copa Libertadores, Nacional cerró una paupérrima temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya que solo podrá maquillar si gana el premio consuelo de la Copa AUF Uruguay, lo que le permitiría llegar a la Libertadores con el cuarto cupo.

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Como informó Referí, tras perder con Cerro el pasado viernes en la última fecha del Torneo Clausura, la actuación tricolor es la cuarta peor de su historia en el Campeonato Uruguayo y la segunda peor del siglo XXI .

En la Liga AUF Uruguaya 2026 Nacional tuvo tres entrenadores que intentaron posicionar el equipo entre los puestos de vanguardia, pero no lo lograron.

El tricolor comenzó el año con Jadson Viera , que había sido campeón en 2026 al ganarle las finales a Peñarol; continuó con Jorge Bava , viejo anhelo de la actual cúpula directiva y que llegó tras los malos resultados de su predecesor; y por último Daniel Carreño , quien sustituyó al exarquero y logró una recuperación anímica pero que no le alcanzó para meterse en las finales.

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Daniel Carreño tras la derrota de Nacional con Cerro y el sexto puesto en la Tabla Anual: "Ellos jugaron una final y nosotros un partido de fútbol"

Nacional cerró el año con 37 partidos entre los tres torneos de la temporada, con 19 triunfos, 5 empates y 13 derrotas, con 62 puntos de 111 en juego, con 54 goles a favor y 45 en contra.

Jadson Viera, Jorge Bava y Daniel Carreño, los técnicos de Nacional en 2026

El promedio de puntos ganados fue de 55,86%.

De esos 37 partidos, Viera dirigió 7, Bava 17 y Carreño 13.

De los 62 puntos logrados en el año, Viera hizo 10 (16,13%), Bava sumó 25 (40,32%) y Carreño 27 (43,55%).

Los números de Jadson Viera

El 2026 de Nacional comenzó con la ratificación en el cargo de Jadson Viera, quien había llegado al club en el cierre del Clausura 2025 en reemplazo de Pablo Peirano, dirigiendo los dos últimos partidos en los que aseguró la Tabla Anual para luego vencer a Peñarol en las finales con el recordado gol de Christian Ebere en el Gran Parque Central.

Jadson Viera Foto: Gastón Britos/Focouy

Luego de la temporada con ejercicios en la arena y del período de pases con varios fichajes, los albos comenzaron el año con derrota ante Peñarol en la final de la Supercopa Uruguaya.

En el Torneo Apertura, Jadson Viera dirigió siete partidos hasta ser cesado el 21 de marzo con tres triunfos, un empate y tres derrotas, incluido el clásico jugado de local en el Gran Parque Central, con 8 goles a favor y 8 goles en contra.

Obtuvo 10 puntos en 21 jugados, con un 47,61% de promedio.

Los partidos de Jadson Viera por la Liga AUF 2026:

Torneo Apertura

Boston River 1-2 Nacional

Nacional 1-1 Racing

Progreso 0-1 Nacional

Nacional 0-1 Peñarol

Juventud 3-1 Nacional

Nacional 2-0 Wanderers

Defensor Sporting 2-1 Nacional

Los números de Jorge Bava

Bava, quien había estado entre los candidatos a dirigir a Nacional en la actual administración, llegó finalmente al tricolor al promediar el Toreno Apertura, en reemplazado de Jadson y con el objetivo personal de ganar un título con los albos, siguiendo la tendencia que tenía de levantar copas en todos los clubes en los que había dirigido.

Jorge Bava

El exgolero dirigió 17 partidos por el Apertura, el Intermedio y el comienzo del Clausura, con ocho triunfos, un empate y ocho derrotas, algo similar a Viera al igualar victorias y caídas, con 27 goles a favor y 25 en contra.

En total hizo 25 puntos de 51 jugados, con un promedio de 49,02% de puntos ganados.

Los partidos de Jorge Bava por la Liga AUF 2026:

Torneo Apertura

Nacional 3-0 Cerro Largo

Montevideo City Torque 2-3 Nacional

Nacional 0-1 Central Español

Deportivo Maldonado 4-2 Nacional

Liverpool 1-3 Nacional

Nacional 1-2 Danubio

Albion 2-3 Nacional

Nacional 4-0 Cerro

Torneo Intermedio

Montevideo City Torque 1-2 Nacional

Nacional 1-0 Albion

Deportivo Maldonado 3-0 Nacional

Nacional 2-1 Juventud de Las Piedras

Danubio 0-0 Nacional

Nacional 1-2 Wanderers

Nacional 2-1 Progreso

Torneo Clausura

Nacional 1-2 Boston River

Racing 2-0 Nacional

Los números de Daniel Carreño

Tras los malos resultados de Bava en la Liga AUF, sumados a su eliminación en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, Nacional fue a buscar a Daniel Carreño para intentar enderezar el rumbo en el Clausura y el cierre de la temporada.

Daniel Carreño en el partido entre Nacional y Albion Foto: Felipe Mereola / FocoUy

En su tercer ciclo en el club, el veterano DT dirigió 13 partidos por el Clausura con 8 victorias, tres empates y dos derrotas, con 19 goles a favor y 12 en contra.

Sus números fueron notoriamente superiores a los de Viera y Bava: registró 27 puntos en 39 jugados, con 69,23% de puntos ganados en promedio.

Tiene como el gran partido de su ciclo el triunfo ante Peñarol en el clásico de visitante en el Campeón del Siglo, como también la remontada ante Defensor Sporting en el Parque.

Carreño tiene contrato hasta fin de año y sigue en carrera en la Copa AUF Uruguay, donde Nacional debe enfrentar a Montevideo City Torque por semifinales, mientras que en la otra llave están Danubio y Juventud. De ganar este título, se asegurará el puesto Uruguay 4 en la Copa Libertadores 2027.

Los partidos de Daniel Carreño por la Liga AUF 2026:

Torneo Clausura

Nacional 1-0 Progreso

Peñarol 0-1 Nacional

Nacional 2-2 Juventud de Las Piedras

Wanderers 1-1 Nacional

Nacional 3-2 Defensor Sporting

Cerro Largo 0-2 Nacional

Nacional 2-0 Montevideo City Torque

Central Español 0-1 Nacional

Nacional 3-2 Deportivo Maldonado

Nacional 0-1 Liverpool

Danubio 1-2 Nacional

Nacional 1-1 Albion

Cerro 2-0 Nacional