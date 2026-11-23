Olimpia , de los uruguayos Gastón Olveira , Sebastián Lentinelly y Brian Bentaberry , protagonizó este domingo una remontada ante Trinidense y se consagró campeón anticipado del torneo Clausura del fútbol paraguayo tras imponerse por 2-1 en un encuentro correspondiente a la vigésima fecha y cuando aún restan dos jornadas para el cierre de la competición.

El Decano, dirigido por el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez y con la figura de Nueva Zelanda Tim Payne , celebró su corona número 49 en el fútbol local y sumó su segundo título en 2026, luego de haber ganado el torneo Apertura.

Ante más de 35.0000 espectadores, Olimpia enfrentó un duelo sufrido e incómodo que empezó ganando Trinidense con un gol de Tobías Morínigo (56 minutos), pero logró darle la vuelta con tantos del chileno Eduardo Matus (63) y de Romeo Benítez (93).

Aunque al conjunto franjeado le bastaba un empate, con esta victoria sumó 45 puntos y dejó al Triki tercero en la tabla con 34.

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Olimpia tuvo un arranque impreciso, lo que permitió a Trinidense adelantar sus líneas y generar peligro sobre el arco defendido por el uruguayo nacionalizado paraguayo Gastón Olveira, con intentos de Gustavo Viera y Clementino González en los primeros diez minutos.

Campeón, una vez más.



EL MEJOR ARQUERO DEL PAÍS, POR ESCÁNDALO.



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El encuentro se emparejó y, a los 33 minutos, Olimpia tuvo una ocasión clara de gol con un remate de Juan Fernando Alfaro, que Trinidense respondió con disparos al arco rival de Alex Cañete (m.35) y Gustavo Viera (m.48).

Tras un primer tiempo reñido, el Triki mantuvo el orden y logró ponerse en ventaja a los 56 minutos con Tobías Morínigo, quien sacó un remate que pegó en el palo interno y terminó dentro del arco, imposible de atajar para el guardametas franjeado.

Gastón Olveira campeón del Clausura 2026 de Paraguay con Olimpia

Con la esperanza intacta, el Decano igualó el marcador con un golazo desde fuera del área de Matus que aprovechó un rebote tras un tiro de esquina, que hizo estallar de emoción a la hinchada que abarrotó el estadio Defensores del Chaco.

El gol de la tranquilidad llegó en el tiempo añadido, cuando Romeo Benítez recuperó el balón en mitad de cancha y encabezó un contraataque en el que dejó atrás a la defensa rival para definir con un remate por encima del arquero uruguayo Matías Dufour.

Con 14 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, 'Vitamina' Sánchez alcanzó el cuarto título de su carrera como entrenador de fútbol de primera división, tras conquistar el Apertura paraguayo en mayo pasado, el trofeo de la Serie A de Ecuador con la Liga Deportiva Universitaria de Quito en 2024 y luego la Supercopa del país andino.

Olimpia ya tenía asegurado su boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que disputó por última vez en 2025.

Gastón Olveira campeón del Clausura 2026 de Paraguay con Olimpia

En 2026, el Decano, tricampeón de la Libertadores, compitió en la Copa Sudamericana, donde alcanzó los octavos de final, instancia en la que fue eliminado por el brasileño Vasco da Gama.

Esta jornada Libertad también se impuso por 2-1 ante Rubio Ñu y se ubicó segundo en la tabla.

EFE