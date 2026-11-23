El PIT-CNT reconoció la derrota en el orden de los trabajadores activos en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) y anunció que en los próximos días analizará el resultado en sus ámbitos internos. En un comunicado difundido pasada la medianoche, la central sindical denunció una “ persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical ” y acusó “ operaciones de manipulación informativa y desinformación masiva ”.

La lista 11 , encabezada por Carlos Clavijo , quedó detrás de la lista 15 de Lorena Roqueta , de Hay otro camino . Con ese resultado, el PIT-CNT perderá la representación de los trabajadores en el Directorio del BPS, que ocupa desde 1992 .

“Finalizado el escrutinio de la Corte Electoral correspondiente a las elecciones en el BPS, el movimiento sindical reconoce y respeta el resultado expresado por la ciudadanía”, señaló la central en el comunicado que compartió su presidente, Marcelo Abdala .

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“En los próximos días se iniciará, en el marco de los ámbitos orgánicos de la democracia sindical, un proceso de análisis cualitativo de los resultados, con el propósito de construir una síntesis superadora que contribuya a fortalecer la unidad y la lucha de la clase trabajadora organizada y la defensa histórica de sus intereses y derechos”, agregó.

Comparto el comunicado sobre la elección de hoy a cuenta de la reflexión correspondiente en los ámbitos del movimiento sindical. pic.twitter.com/I2LTAo1aVW — Marcelo Abdala (@MarceAbdalaCNT) November 23, 2026

Qué dijo el PIT-CNT sobre la campaña electoral

La central sostuvo que “este resultado, sin desconocer la incidencia de otros factores explicativos, no puede analizarse al margen de la persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político”.

“A ello se suma la inversión de importantes recursos económicos en operaciones de manipulación informativa y desinformación masiva, orientadas a construir una realidad contaminada mediante el uso de trolls, bots y noticias falsas. Estas prácticas forman parte de una estrategia que no solo erosiona las estructuras históricas de representación social, sino que también debilita las bases mismas de la democracia”, afirmó el PIT-CNT.

La central también señaló que “el movimiento sindical seguirá con atención que la representación de los trabajadores en el BPS no sea objeto de beneficio para intereses ajenos a los trabajadores y trabajadoras”.

La postura de la central sobre la seguridad social

El PIT-CNT ratificó que seguirá reclamando una mejora en la cobertura y la suficiencia de las prestaciones sociales. También planteó cambiar el modelo de financiamiento de la seguridad social para acompañar las transformaciones tecnológicas del trabajo y reducir el peso de las exoneraciones al capital y los costos que atribuye al régimen de las AFAP.

El comunicado cerró con un mensaje a los trabajadores: “la capacidad de nuestro pueblo trabajador de hacerle frente a las adversidades es parte de un legado irrenunciable. Por ese camino seguiremos, porque sea cual sea el resultado, la lucha continúa”.