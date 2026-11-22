El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, informó este domingo que la central sindical presentó una denuncia formal ante la Corte Electoral por "graves irregularidades" constatadas en la apertura de las mesas de votación de las elecciones al directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

Con una carta dirigida a las autoridades electorales, la organización señaló que múltiples circuitos iniciaron la jornada sin sobres de votación de la lista 11 dentro de las urnas, lo que impidió sufragar a numerosos trabajadores o los llevó a votar en blanco.

En el documento firmado por Abdala, la central sindical aseguró haber entregado en tiempo y forma 250 hojas de votación por cada circuito numerado en todo el país, cumpliendo con lo establecido en el instructivo oficial. Sin embargo, denunció que las mesas se habilitaron sin el material y sin que los presidentes de mesa reportaran el faltante.

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El texto cita la circular 12453 (artículos 27 al 30) del reglamento electoral, la cual establece como condición previa para iniciar el acto disponer las hojas en el cuarto secreto. Según el PIT-CNT, los integrantes de las mesas debieron llamar y esperar hasta que la Corte Electoral hiciera llegar las listas, advirtiendo que esta "falta grave" vulnera las garantías del sufragio y cuestiona la "ecuanimidad básica" del proceso.

Lamentablemente debo comunicar que acabamos de hacer una denuncia en la Corte Electoral por graves irregularidades constatadas en la apertura de las mesas de votación de las elecciones al directorio del BPS. pic.twitter.com/qnpPTZmsTH

Los locales y circuitos denunciados por falta de listas

De acuerdo con el relevamiento realizado por la central hasta las 11:00 de la mañana, los primeros reclamos provinieron de votantes del Liceo La Espiga y la Escuela Benjamín Franklin en Montevideo, así como del Liceo de Casarino y el Club Artigas en Castellanos, Canelones.

En el anexo presentado ante la Corte Electoral, el PIT-CNT detalló los locales y circuitos específicos donde se denunció la ausencia de hojas de la lista 11:

Paso del Andaluz – Liceo Casarino: circuitos 474, 475, 476 y 477.

Club Artigas (Castellanos, Canelones): circuito 477.

Escuela 403: circuitos 491, 492 y 493.

Liceo 49: circuitos 511, 512, 513, 514 y 515.

Escuela 338: circuitos 485 y 490.

Liceo 139: circuitos 504, 505, 506, 507, 508, 509 y 510.

Escuela 360: circuito 523.

Escuela 140: circuitos 516, 517, 518, 519, 520 y 521.

Liceo La Espiga: circuitos 494, 495, 496, 497, 498 y 499.

Escuela 153: circuitos 500, 501, 502 y 503.

Respecto a este último centro educativo, el escrito del PIT-CNT agregó una observación puntual señalando que una mujer —cuyo nombre figura tachado en la nota— indicó a los presentes que abrieran el acto y votaran en blanco si no había listas disponibles.

Horarios, exoneraciones y multas de la jornada electoral

Cerca de 2,2 millones de ciudadanos están habilitados de forma obligatoria este domingo 22 de noviembre para elegir a los tres representantes sociales del directorio del BPS: por los trabajadores activos, por los jubilados y pensionistas, y por las empresas contribuyentes. Las mesas de votación permanecen abiertas en todo el país de 8:00 a 19:30 horas.

Para confirmar el circuito asignado, los electores disponen del buscador oficial de la Corte Electoral mediante su credencial cívica, su cédula de identidad —documento válido también para los aproximadamente 63.600 extranjeros habilitados sin credencial— o sus datos personales.

La normativa exonera únicamente a las personas mayores de 75 años y a quienes perciben prestaciones por incapacidad, excepciones que no rigen para los mandatarios de empresas. Quienes no concurran y no justifiquen su ausencia por enfermedad, fuerza mayor, encontrarse fuera del país o residir en otro departamento enfrentarán una multa de una Unidad Reajustable ($ 1.923 a valores de octubre de 2026) en el caso de personas físicas, y sanciones variables según la cantidad de dependientes para las empresas.