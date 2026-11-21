Dirigentes de la oposición cuestionaron que el gobierno uruguayo votara en contra de una resolución de la Organización de los Estados Americanos ( OEA ) para activar el mecanismo de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ( TIAR ), con el objetivo de analizar medidas conjuntas contra el narcotráfico y el terrorismo en el continente.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala , adelantó en sus redes sociales que convocarán al Parlamento al ministro del Interior Carlos Negro .

Uruguay y Brasil fueron los únicos dos países de la OEA que votaron por la negativa . La iniciativa fue aprobada el viernes con 14 votos a favor , dos en contra y una abstención, correspondiente a Bahamas.

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El diputado Abdala escribió en sus redes sociales que el gobierno de Yamandú Orsi votó "siguiendo dictados de Brasil" . El legislador calificó el caso como "inaudito, irresponsable e inadmisible". "La violencia narco nos desborda y tenemos récord de homicidios ", sentenció el opositor.

Uruguay, siguiendo dictados de Brasil, se aparta de un acuerdo de 18 países en la OEA para combatir el crimen organizado. Es inaudito, irresponsable e inadmisible. Somos tan inteligentes o estamos tan a salvo? La violencia narco nos desborda y tenemos récord de homicidios. El… — Pablo Abdala (@pabloabdala66) November 21, 2026

El documento sostiene que los grupos delictivos organizados vinculados al tráfico transnacional de drogas y al terrorismo representan amenazas para la gobernanza democrática y la soberanía de los países americanos. En ese sentido, plantea que sus actividades y consecuencias transfronterizas podrían constituir una situación capaz de poner en peligro la paz del continente, en los términos del artículo 6 del TIAR.

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, también se sumó a las críticas y calificó como "vergonzosa" la posición del gobierno. "No podemos negar el narco terrorismo. El PCC, el Comando Vermelho (y otros) son verdaderos grupos narco terroristas", escribió el también senador de la República.

El dirigente escribió que la legislación uruguaya "define el terrorismo por lo que se hace, no por su ideología, sino por intimidar a la población". "Atacar policías, controlar barrios y presionar al Estado desde las cárceles es exactamente eso", agregó en su cuenta personal de X (exTwitter).

Vergonzosa posición del gobierno uruguayo.



No podemos negar el NARCO TERRORISMO.



El PCC, el Comando Vermelho (y otros) son verdaderos grupos narco terroristas. Uruguay tiene que decirlo.



En la OEA, Uruguay -lamentablemente- votó con Brasil y perdió 14 a 2. El argumento fue que… https://t.co/2kQWofnQhZ — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) November 21, 2026

Por otra parte, el senador del oficialismo Daniel Caggiani celebró la decisión del gobierno. "El TIAR fue diseñado para la defensa frente a agresiones externas y aplicarlo al crimen organizado desdibuja la frontera entre seguridad pública interna y defensa militar, lo que podría abrir la puerta a intervenciones o afectar el principio de no intervención", escribió el dirigente del Frente Amplio.

"Cooperar en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico sí, someter nuestra soberanía nacional no", añadió el también miembro del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Hizo bien Uruguay.



El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como Tratado de Río, es un acuerdo regional de defensa mutua firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro, Brasil. Nunca se utilizo cuando era necesario, por ejemplo la guerra… https://t.co/iQVKdVm4G1 — Daniel Caggiani (@DCaggiani) November 20, 2026

En contra partida, la senadora blanca Graciela Bianchi compartió en sus redes sociales la noticia y sentenció "todo dicho".

Qué implica la resolución aprobada por la OEA

La decisión del Consejo Permanente establece la constitución del Órgano de Consulta del TIAR y la convocatoria a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el tratado.

El encuentro deberá celebrarse dentro de los próximos 75 días, en la sede de la OEA o en otro lugar que se determine posteriormente.

El objetivo será examinar posibles acciones diplomáticas, jurídicas y de otra naturaleza para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional. Sin embargo, la resolución establece expresamente que las medidas que se analicen no deberán implicar el uso de la fuerza armada.

El texto también aclara que la convocatoria no supone una decisión anticipada sobre las medidas que eventualmente puedan adoptarse, que deberán examinarse caso por caso.

Cómo votaron los países en la OEA

La votación terminó con 14 países a favor, dos en contra y una abstención.

A favor: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

En contra: Uruguay y Brasil.

Abstención: Bahamas.

Venezuela figura sin voto registrado en el resultado de la sesión.