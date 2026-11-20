Uruguay defendió este viernes su voto contrario a la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El embajador uruguayo ante el organismo, Edison Lanza , sostuvo que el país reconoce la gravedad del avance del crimen organizado en la región, pero cuestionó que se pretenda enfrentar este fenómeno mediante un tratado concebido para otro tipo de amenazas.

"No entendemos necesario, ni entendemos que corresponda, abordar el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional a través de un mecanismo como el TIAR, que fue creado para enfrentar otro tipo de amenazas ", afirmó Lanza durante su intervención.

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La resolución fue aprobada con 14 votos a favor, dos en contra —Uruguay y Brasil— y una abstención de Bahamas . La iniciativa permitirá convocar a los cancilleres de los países que integran el tratado para analizar posibles medidas diplomáticas y jurídicas contra el crimen organizado, sin recurrir al uso de la fuerza armada.

Uruguay advirtió que no se puede equiparar el crimen organizado con el terrorismo

Uno de los principales argumentos de la delegación uruguaya fue que el crimen organizado y el terrorismo son fenómenos distintos que deben abordarse mediante marcos jurídicos diferenciados.

Uruguay reconoció los efectos negativos que las organizaciones criminales generan sobre las comunidades, los territorios y el desarrollo económico de los países americanos, pero sostuvo que esa situación no justifica recurrir a mecanismos de defensa colectiva.

"Ello no permite asimilar delincuencia con terrorismo, ni activar mecanismos colectivos para intervenir en asuntos internos de uno u otro país", expresó Lanza.

El diplomático señaló que ambos fenómenos están sujetos a regímenes jurídicos diferentes, cuya aplicación debe respetar las garantías de los derechos humanos y el Estado de derecho.

También recordó que el TIAR está vinculado fundamentalmente con la defensa colectiva frente a amenazas o al uso de la fuerza armada extrarregional contra un Estado americano.

"Se trata de una excepción a la prohibición de uso de la fuerza en el Sistema Interamericano y, por lo tanto, su aplicación debe estar sujeta a interpretaciones sumamente acotadas y para nada ambiguas", advirtió.

En esa línea, insistió en que el tratado no fue diseñado para resolver problemas de seguridad interna o amenazas de naturaleza principalmente policial, que requieren investigaciones criminales y controles judiciales.

"A la OEA no le faltan marcos ni herramientas" para combatir el crimen organizado

Lanza también cuestionó la necesidad de recurrir al TIAR cuando, según sostuvo, la OEA ya dispone de instrumentos especializados para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales.

"A la OEA no le faltan marcos ni herramientas, jurídicas, políticas o técnicas para enfrentar el crimen organizado trasnacional de manera efectiva y conforme al Derecho Internacional y las legislaciones de cada Estado Miembro", afirmó.

Entre los mecanismos existentes mencionó la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo. También destacó el papel de otros organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el abordaje de diferentes dimensiones del fenómeno.

El representante uruguayo planteó que la cooperación regional debe profundizarse mediante el intercambio de información de inteligencia, la cooperación judicial y el control transfronterizo del tráfico de armas.

En ese sentido, respaldó la iniciativa de Panamá de convocar una conferencia hemisférica de alto nivel sobre crimen organizado, que reúna a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores de los países americanos.

Uruguay cuestionó que el TIAR deje afuera a países de la OEA

Otro de los argumentos presentados por Lanza fue que la utilización del TIAR excluiría de las discusiones a varios países que integran la OEA, pero no forman parte del tratado. "Debemos concentrarnos en fortalecer los esfuerzos de la Organización en mejorar el entendimiento común del fenómeno e impulsar la cooperación sostenida en el tiempo", señaló.

El embajador también destacó la cooperación que Uruguay mantiene con otros países mediante mecanismos regionales como el Mercosur y el Compromiso de Seguridad de Santiago.

En el plano nacional, mencionó el trabajo del gobierno uruguayo en la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad, orientado a establecer políticas de Estado que trasciendan los períodos de gobierno. Asimismo, señaló que Uruguay trabaja en la construcción de un sistema coordinado para perseguir el financiamiento de las economías ilícitas y el lavado de dinero.

Uruguay mantendrá la cooperación regional pese a votar contra la resolución

Al cerrar su intervención, Lanza reiteró que el rechazo de Uruguay a la resolución no implica desconocer la gravedad del crimen organizado ni abandonar los mecanismos de cooperación internacional. "En virtud de estas consideraciones no acompañaremos la presente resolución", anunció.

Sin embargo, reafirmó el compromiso del país con los instrumentos especializados del sistema interamericano y su disposición a trabajar en una agenda renovada e integral para enfrentar la delincuencia organizada.

La resolución aprobada por la OEA establece que la reunión de cancilleres de los países integrantes del TIAR deberá realizarse dentro de los próximos 75 días para examinar posibles acciones que no impliquen el uso de la fuerza armada.