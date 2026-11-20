La Embajada de Estados Unidos en Uruguay abrió un llamado laboral para cubrir un puesto de guardia de seguridad armado en Montevideo , con una remuneración anual de $ 868.650, equivalente a unos $ 72.388 mensuales .

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La convocatoria está abierta a todos los interesados que cumplan con los requisitos establecidos y las postulaciones podrán presentarse hasta el próximo miércoles 2 de diciembre de 2026 .

El puesto es de tiempo completo, con una carga horaria de 40 horas semanales , y no permite teletrabajo. La contratación es por tiempo indefinido, sujeta a la aprobación del período de prueba.

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Según el llamado publicado por la representación diplomática, los aspirantes deberán contar con educación primaria completa y al menos tres años de experiencia en alguna de las siguientes áreas:

Fuerzas Armadas.

Policía.

Seguridad privada, como guardia de seguridad.

Además, se exige un nivel básico de expresión oral en español, conocimientos elementales de informática y familiaridad con las normas y costumbres culturales de Uruguay.

Los candidatos también deberán tener una condición física acorde con las tareas del puesto, capacidad para mantenerse alerta y disposición para aprender y aplicar procedimientos de seguridad.

La Embajada informó que los postulantes seleccionados deberán superar una investigación de antecedentes y obtener una certificación de seguridad.

¿Qué tareas deberá realizar la persona contratada?

El cargo corresponde a la Oficina Regional de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.

Entre sus principales responsabilidades estarán el control de acceso a las instalaciones diplomáticas y la revisión de visitantes, tareas que deberá realizar portando un arma.

También tendrá a su cargo la protección del personal, sus familiares y las instalaciones, así como la prevención de ingresos no autorizados, ataques delictivos y posibles actos terroristas contra bienes estadounidenses.

La descripción del cargo establece que la persona contratada podrá recibir otras tareas asignadas por la Oficina Regional de Seguridad.

Cómo postularse al llamado laboral de la Embajada de Estados Unidos

Los interesados deberán presentar su solicitud a través del sistema electrónico de postulaciones de la Embajada, conocido como ERA.

Para completar la inscripción, deberán proporcionar información sobre su formación académica, experiencia laboral y conocimientos relacionados con el puesto.

Entre los documentos exigidos se encuentran la cédula de identidad y un certificado que acredite educación primaria completa o un nivel educativo superior.

La Embajada advierte que las solicitudes incompletas podrán ser descalificadas. También señala que los candidatos podrían tener que realizar pruebas de habilidades o conocimientos antes de la contratación.

El plazo para inscribirse comenzó el 18 de noviembre y finalizará el 2 de diciembre de 2026.

Para obtener más información y acceder a las oportunidades laborales disponibles, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.

La Oficina de Recursos Humanos será la encargada de contactar a los postulantes seleccionados.