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Llamado laboral de Interior para incorporar 1.000 policías en Montevideo, Canelones y San José: requisitos y sueldo

Las inscripciones para este llamado estarán abiertas hasta el 13 de diciembre

16 de noviembre de 2026 13:38 hs
Policía

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Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Ministerio del Interior abrió este lunes 16 de noviembre un llamado laboral para incorporar hasta 1.000 nuevos policías que serán destinados a dependencias de Montevideo, Canelones y San José.

El concurso será de oposición y méritos y permitirá ingresar al Escalafón Policial, Subescalafón Ejecutivo, con la jerarquía de agente o agente eventual, según las necesidades del servicio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 13 de diciembre y se realizarán exclusivamente a través de la página web del Ministerio del Interior.

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Cuáles son los requisitos para ingresar a la Policía

Para postularse al llamado, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 35 años al cierre del período de inscripción.

  • Ser ciudadano natural o legal con más de cinco años de ejercicio.

  • Contar con cédula de identidad vigente y credencial cívica.

  • Tener aprobado el ciclo básico de Secundaria o su equivalente en UTU al cierre de las inscripciones.

  • Acreditar buena conducta y aptitud física y médica.

El proceso de selección incluirá instancias de evaluación de oposición y méritos, así como un período de formación y capacitación que deberá aprobarse para ingresar al cargo.

Cuánto cobrarán los nuevos policías

Durante el período de formación, los alumnos percibirán una remuneración mensual equivalente a un salario mínimo nacional.

Una vez egresados e incorporados al cargo, recibirán un sueldo nominal de $63.927, según los valores correspondientes a enero de 2026. Ese monto incluye las partidas por presentismo y compromiso de gestión.

La carga horaria será de 48 horas semanales.

El Ministerio del Interior explicó que el concurso permitirá conformar una lista de prelación para cubrir tanto las vacantes actuales como las que se generen durante su vigencia, hasta completar un máximo de 1.000 ingresos.

Cómo inscribirse al llamado del Ministerio del Interior

Los interesados deberán completar el formulario disponible en el sitio oficial del Ministerio del Interior antes del 13 de diciembre.

Formulario de inscripción: https://inscripciones.minterior.gub.uy/formularios/show/570

Por consultas, el organismo habilitó el correo electrónico [email protected] y los teléfonos 2030 3206 y 2030 3207.

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