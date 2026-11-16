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Con partidos definitorios este jueves y viernes, así es el proyecto de la última fecha del Torneo Clausura y cuándo será la semifinal de la Liga AUF Uruguay

Debido a las elecciones del BPS del próximo domingo, no habrá encuentros el fin de semana

16 de noviembre de 2026 13:33 hs
Liga AUF Uruguaya&nbsp;

Liga AUF Uruguaya 

Foto: Dante Fernández/Focouy

La última fecha del Torneo Clausura tendrá partidos definitorios este jueves y viernes en los que se conocerán las posiciones finales de la Tabla Anual y el último descenso, y cerrará con dos encuentros el lunes.

Debido a las elecciones del BPS del próximo domingo, por disposición del Ministerio del Interior no habrá encuentros el fin de semana, por lo que la Mesa Ejecutiva tuvo que tener en cuenta ese detalle para programar la etapa.

Peñarol, Torque y Deportivo el jueves

A falta de la confirmación oficial de la AUF, está previsto que el jueves 19 se jueguen los partidos entre los equipos que buscan quedarse con la Tabla Anual: Peñarol, Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado.

Todos esos encuentros se jugarán a la misa hora: 16:30.

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Jueves 19 de noviembre:

16:30 Boston River vs Deportivo Maldonado / Campeones Olímpicos

16:30 Progreso vs Montevideo City Torque /Paladino

16:30 Peñarol - Cerro Largo / Campeón del Siglo

El último descenso el viernes

El viernes 20 se jugarán los partidos por el tercer y último descenso, con Wanderers, Cerro y Central Español buscando salvarse. Progreso y Danubio fueron los primeros dos equipos en perder la categoría.

Además, Liverpool, campeón del Clausura, y Nacional buscarán en sus partidos asegurar los mejores puestos de clasificación a copas mediante la Anual.

También serán todos a la misa hora: 16:30.

Viernes 20 de noviembre:

16:30 Liverpool vs Wanderers

16:30 Cerro vs Nacional

16:30 Racing vs Central Español

Últimos partidos el lunes

La fecha se cerrará el lunes 23 con los dos últimos partidos:

16:30 Juventud vs Defensor Sporting

19:30 Albion vs Danubio.

Semifinal el domingo 28

También está previsto que la semifinal entre el campeón del Apertura y el del Clausura, Racing vs Liverpool, se juegue el domingo 29 de noviembre, al otro día de la final de la Copa Libertadores que se disputará en el Estadio Centenario.

El escenario aún no está definido.

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