Orsi sobre Venezuela: "Hasta que no haya elecciones libres no puedo reconocer un régimen republicano democrático"

El presidente Yamandú Orsi dijo que para que el gobierno uruguayo reconozca eventualmente a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela ella debe iniciar los pasos a seguir para que haya "elecciones libres" en el país caribeño.

" Hasta que no haya elecciones libres, yo ahí no puedo reconocer un régimen republicano democrático como a mí me gusta que ocurra, pero eso no quiere decir que no tengamos relaciones", expresó Orsi a la prensa en Madrid, este lunes, durante su participación en el foro Nueva Economía.

"Yo tampoco soy de los que dicen que el presidente o la presidenta es esta. Yo creo que si las elecciones no fueron transparentes, no puedo decir quién fue presidente. Ese fue otro error que se cometió, varias veces. La oposición venezolana cometió errores", sostuvo el mandatario.

Con la presencia del presidente Orsi se inauguró la cosecha de trigo en una zafra con un área 10% mayor

La declaración impulsada por el gobierno de Orsi para renovar la conducción de ONU que juntó la firma de Milei, Lula, Kast, Díaz-Canel y Delcy Rodríguez

Orsi señaló que aspira a que Rodríguez, con el fin de restablecer los vínculos con la región, plantee un proceso claro que culmine en elecciones libres y transparentes. " Dure lo que dure, pero no soy quién para juzgar porque yo no tengo el democratómetro en el bolsillo y el que se crea que tiene, hay que desconfiar" , dijo.

El presidente uruguayo recordó que ya durante la campaña electoral que culminó con su victoria dijo que "Venezuela no funcionaba como una democracia".

"Si lo que el Gobierno actual de Venezuela establece a partir de la autoridad que tiene, sin duda real, Delcy, si establece una hoja de ruta, ahí podemos dar un salto incluso en nuestra gestualidad", afirmó.

Orsi aseguró no tener inconveniente en que su gobierno restablezca los vínculos diplomáticos con Venezuela. "Uruguay no tiene relaciones solo con países democráticos o con nuestro estilo de democracia. No le exigimos a nadie porque los países se relacionan entre países, no entre amigos".

Acerca de María Corina Machado, principal figura de la oposición venezolana, Orsi dijo que es una de las "referentes centrales" de cara a una transición hacia la democracia. "Pero también tienen que ser otros, porque desde hace unos años para acá hemos visto pasar varios líderes de la oposición que me imagino que van a estar", agregó.

Con información de EFE