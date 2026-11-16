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Video: el cruce de proyectiles entre hinchas de Peñarol y Defensor Sporting tras el partido en el Franzini

Tras el partido, hinchas de Defensor y Peñarol protagonizaron un violento cruce de proyectiles en el Parque Rodó

16 de noviembre de 2026 12:01 hs

Intercambio de proyectiles entre hinchas de Peñarol y Defensor Sporting 

El partido Defensor Sporting vs Peñarol, que terminó con empate 1-1 este domingo en el Franzini, tuvo un intercambio de proyectiles entre hinchas de ambos equipo una vez finalizado el encuentro por la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Así se pudo ver en videos que circularon en las redes sociales (ver video).

Intercambio de proyectiles entre hinchas de Peñarol y Defensor Sporting

Intercambio de proyectiles entre hinchas de Peñarol y Defensor Sporting

El cruce entre hinchas de ambos equipos tuvo lanzamientos de proyectiles desde afuera del Franzini, en la zona de juegos del Parque Rodó, desde donde parciales carboneros lanzaron objetos a la cabecera donde estaba la barra de Defensor Sporting, desde donde también hubo pedradas a los parciales aurinegros.

“Llenos de niños está acá”, se escuchó gritar a una mujer en un momento, en medio de insultos desde ambos sectores.

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Intercambio de proyectiles entre hinchas de Peñarol y Defensor Sporting

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En un momento explotó un fuego artificial en la zona baja de la tribuna violeta.

El operativo de seguridad del partido determinó que los hinchas carboneros tuvieran que salir antes del Franzini y que el público local esperara para retirarse una vez despejada la zona.

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