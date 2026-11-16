Llamado laboral de Tesla busca choferes en Uruguay: cuáles son los requisitos y cómo postularse

La empresa estadounidense Tesla abrió un llamado laboral en Uruguay para contratar conductores que participen en las pruebas y recopilación de datos de su sistema de conducción autónoma supervisada, conocido como Full Self-Driving (FSD).

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La convocatoria es para el cargo de SI Safety Operator , con sede en Villa Argentina, departamento de Canelones, y bajo una modalidad de trabajo a tiempo completo.

Según la oferta publicada por la compañía, los seleccionados deberán conducir vehículos de ingeniería durante períodos de entre seis y ocho horas diarias , mientras recopilan información de cámaras y audio que será utilizada para probar y entrenar el sistema FSD supervisado.

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Además de manejar, los trabajadores tendrán que supervisar conductores y pasajeros en servicios de transporte, operar dispositivos de grabación, realizar diagnósticos menores de equipos y software y controlar la calidad de los datos obtenidos.

También deberán elaborar informes diarios con observaciones e incidencias registradas durante cada turno.

Aunque en las ofertas locales para Uruguay no se detalla el sueldo base, en los Estados Unidos y otros países de la región para este mismo rol (SI Vehicle Operator / Safety Operator), la compensación suele manejarse en rangos aproximados de USD 25 a USD 36 por hora (varía según turnos diurnos, vespertinos, nocturnos o trabajo en fines de semana), pero no hay una cifra oficial confirmada para el mercado uruguayo.

Qué requisitos pide Tesla para trabajar como conductor en Uruguay

Para postularse, la compañía exige contar con licencia de conducir vigente y al menos tres años de experiencia al volante.

También solicita conocimientos de inglés y español, tanto oral como escrito, atención al detalle y manejo avanzado de herramientas de recopilación de datos y programas de Microsoft Office.

Se valorará especialmente la experiencia o familiaridad con los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) y los Sistemas de Conducción Autónoma (ADS).

El puesto requiere disponibilidad para trabajar en turnos diurnos, vespertinos o nocturnos, con al menos un día del fin de semana incluido en la jornada laboral habitual.

Tesla advierte, además, que pueden requerirse viajes dentro del país y horas extra, aunque estas últimas no están garantizadas.

Por tratarse de una función vinculada a la seguridad, la compañía también establece controles de detección de drogas conforme a sus políticas internas y la legislación vigente.

Cómo postularse al llamado laboral de Tesla en Uruguay

Los interesados pueden presentar su candidatura a través del sitio oficial de empleos de Tesla, donde se encuentra publicada la vacante bajo la categoría de Ingeniería y Tecnología de la Información.

El puesto figura con el nombre SI Safety Operator, la ubicación Villa Argentina, Canelones, y el número de solicitud 282635.

Para postularse, se debe ingresar al siguiente enlace: https://www.tesla.com/es_CO/careers/search/job/apply/282635

La compañía también señala que promueve la inclusión de personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley 19.691 de Uruguay, y ofrece adaptaciones razonables durante el proceso de selección.

Quienes necesiten solicitar estas adaptaciones pueden comunicarse con su reclutador o escribir al correo [email protected].