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"Congelar no es bajar, es subir sin que se note": las críticas de Sebastián Andújar a los intendentes por la patente de rodados 2027

El legislador cuestionó la decisión del Congreso de Intendentes de mantener los valores de 2026 y advirtió que los autos usados perdieron valor de mercado, pero sus propietarios seguirán pagando lo mismo

16 de noviembre de 2026 10:57 hs
20250220 Entrevista al diputado Sebastián Andujar, candidato a la intendencia de Canelones.
Foto: Inés Guimaraens

"Actualización: los intendentes (todos) en tono de buena noticia dicen que 'congelaron' los precios de la patente. ¿Esto es buena noticia? Noooo. Bajaron los 0 KM, tu usado vale mucho menos que el año pasado y pagás lo mismo", escribió Andújar este lunes 16 de noviembre en su cuenta de X.

"A quienes quieren subestimar? Congelar no es bajar. Es subir sin que se note", agregó.

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Las críticas del legislador llegaron después de que el Congreso de Intendentes resolviera mantener sin ajustes los valores de la patente para los vehículos a combustión durante 2027 y establecer un régimen de transición para los eléctricos.

El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, había destacado el acuerdo alcanzado como una medida que brinda "previsibilidad y facilita a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones". Sin embargo, Andújar cuestionó que el monto de la patente no acompañe la evolución del valor de mercado de los vehículos.

Las críticas por la patente de los autos eléctricos

El diputado también apuntó contra el régimen de transición previsto para los vehículos eléctricos, que establece distintas alícuotas según su valor de mercado.

Para 2027, los intendentes acordaron mantener una tasa del 3% para los vehículos eléctricos 0 kilómetro cuyo valor de mercado sin IVA sea inferior a US$ 19.000, mientras que se establecieron franjas del 4% para los de hasta US$ 25.000 y del 5% para los que superen ese monto.

"Compraste un eléctrico con reglas claras. 2027: supuestamente pagás lo mismo. 2028: 'régimen de transición'...agarrate", escribió Andújar. "Traducción: no sabemos, pero algo va a cambiar. Cambio de reglas=traicionar la confianza del consumidor", agregó.

Andújar reclamó cambios en la ley que regula el Sucive

El legislador también cuestionó el sistema de valoración de los vehículos utilizado para calcular la patente y planteó diferencias con los criterios que aplican las aseguradoras.

"Si te roban el auto.. para los seguros 'vale menos'. Si pagás la patente.. para las intendencias 'vale igual o mas'. Los dos se calculan con la misma tabla de valores (empresa privada)", señaló.

Además, cuestionó la falta de acceso público a esa información: "¿La podés ver? No. Un impuesto que pagamos todos no puede depender de una tabla que no ve".

En ese sentido, Andújar reclamó que el Parlamento intervenga para modificar el marco normativo del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

"El SUCIVE es un sistema nacional, creado por ley. Por eso el Parlamento despues de todas esta resoluciones contrarias al sentido comun, con un afan solo recaudador, debe trabajar con carácter urgente en el Art. 4 de la Ley 18.860. Reglas claras, estables y que acompañen el valor real de los autos", expresó.

El diputado también contrapuso la decisión de los intendentes con el trabajo legislativo para reducir los costos que enfrentan los consumidores.

"El Parlamento trabaja en una ley de 'competitividad / reducción del costo de vida' y algunos intendentes trabajan con la misma energía, pero en la dirección contraria: subir", había señalado el sábado 14 de noviembre.

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