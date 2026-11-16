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Heroico rescate en Melo: un vecino se metió en una casa en llamas y salvó a una mujer y cinco niños antes de que llegaran los bomberos

El hombre ingresó a la vivienda antes de la llegada de Bomberos y logró poner a salvo a las seis personas que estaban en su interior

16 de noviembre de 2026 9:06 hs
Incendio de vivienda - ARCHIVO

Incendio de vivienda - ARCHIVO

Dirección Nacional de Bomberos

Un vecino rescató a una mujer y cinco menores de edad de una vivienda que se estaba incendiando durante la tarde del domingo en las inmediaciones de las calles Bartolomé Neyra y Sandino, en la ciudad de Melo.

Según informó la Jefatura de Policía de Cerro Largo, el hecho ocurrió sobre las 14:10, cuando efectivos del Grupo de Reserva Táctica (GRT), que realizaban recorridas preventivas por la zona, fueron alertados por el Centro de Comando Unificado Departamental sobre un incendio de magnitud en una vivienda, con la advertencia de que podía haber menores en su interior.

Los policías llegaron al lugar y constataron que el fuego se había propagado dentro del inmueble, por lo que solicitaron la intervención urgente de la Dirección Nacional de Bomberos.

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Sin embargo, antes de que llegaran los equipos de emergencia, un vecino logró ingresar a la casa y rescatar a una mujer mayor de edad y a cinco menores que permanecían en el interior.

Posteriormente, personal de Bomberos trabajó en la extinción del incendio, mientras que una unidad de emergencia médica móvil asistió a las personas involucradas.

En el lugar también trabajaron efectivos de la seccional policial correspondiente, que quedaron a cargo de las actuaciones administrativas. Según la información policial, el episodio no dejó personas lesionadas.

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