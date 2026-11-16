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Luto en el fútbol argentino por la muerte del juvenil Abel Núñez, quien había sufrido un pelotazo en la cabeza en un partido

El jugador de la categoría 2008 recibió un pelotazo en la cabeza en un encuentro disputado el pasado jueves por las formativas de la AFA

16 de noviembre de 2026 8:45 hs
El recuerdo de FC Ezeiza para Abel Núñez&nbsp;

El recuerdo de FC Ezeiza para Abel Núñez 

El fútbol argentino está de luto tras confirmarse la muerte del juvenil Abel Núñez, jugador de FC Ezeiza y que también competía en futsal de Nueva Estrella, quien había recibido un golpe en la cabeza en un partido disputado el pasado jueves.

El jugador de la categoría 2008 recibió un pelotazo en la cabeza en el encuentro de Quinta división del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entre FC Ezeiza y Deportivo Muñiz, por la Copa de Plata, que se disputó en el Club Atlético La Sonia, emplazado en José C. Paz, según informó TyC Sports.

Tras el impacto, Núñez fue atendido en un primer momento en el lugar y luego se lo trasladó a un centro médico, motivo por el cual se suspendió el partido que estaba en disputa y el que iba a jugar la Sexta división a continuación.

El futbolista tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y este domingo se confirmó su fallecimiento, según lo comunicó su club que milita en el Promocional Amateur de la AFA.

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“LA NOTICIA MÁS DURA QUE NOS TOCA COMUNICAR COMO CLUB. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia”, indicaron.

“Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia”, agrega la nota.

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