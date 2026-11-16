"Podría haber sido cualquier niño": Diego Zabala denunció que su padre recibió una pedrada de un hincha de Danubio en los festejos de Liverpool campeón

Diego Zabala , volante de Liverpool que se coronó campeón del Torneo Clausura este domingo al ganarle a Danubio en Jardines del Hipódromo, denunció que su padre recibió el impacto de una pedrada de parte de un hincha franjeado en medio de los festejos del partido que terminó con remontada visitante por 2-1.

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“Hoy le tocó a mi viejo pero podría haber sido a cualquier niño que fue a disfrutar de un espectáculo en familia”, comentó Zabala en sus redes.

“Este "hincha” tirando piedras justo se la dio a mi padre en la cabeza. Por suerte él está bien pero ojalá la gente de @danubiofc y la gente encargada de estos temas pueda identificar a esta persona y tomar las medidas correspondientes”, agregó el ex Nacional.

Posiciones de la Tabla Anual tras el agónico empate de Peñarol contra Defensor Sporting; Liverpool abrochó el Torneo Clausura

La campaña de Liverpool en el Torneo Clausura 2026 y el undécimo título oficial en los últimos ocho años: vueltas olímpicas en todas las canchas

Hoy le tocó a mi viejo pero podría haber sido a cualquier niño. Este “hincha”tirando piedras se la dio en la cabeza a mi padre. por suerte está bien pero ojalá la gente de @DanubioFC y la encargada de estos temas pueda identificar a esta persona y tomar medidas pic.twitter.com/OwtX5EQ8yQ — Diego Zabala (@DiegoZabala18) November 16, 2026

Su pareja, Iva Silva, que también estaba en la tribuna de Liverpool, comentó lo ocurrido con fotos en sus redes.

“Una de las piedras le pegó a mi suegro, rompiéndole la nariz. El cagón se mezcló con la gente para que no lo puedan identificar”, señaló. “Espero que la policía lo sepa identificar y que el club se haga cargo de los inadaptados que no les importa hacerles daño a niños o personas mayores”.

Silva compartió testimonios de otros hinchas de Liverpool que también recibieron pedradas, entre ellos una niña, y destacó que había embarazadas en ese sector.

Además, la pareja de Zabala señaló que se iba a encargar personalmente de hacer la denuncia.

Liverpool es campeón del Clausura

Liverpool se consagró este domingo campeón del Torneo Clausura con una fecha de anticipación, tras remontar ante Danubio y vencerlo por 1-2, en una jornada en la que Peñarol igualó 1-1 con Defensor Sporting y desperdició la oportunidad de asegurarse la Tabla Anual.

El festejo de Liverpool en Jardines junto a su hinchada

El conjunto dirigido por Jorge Fossati comenzó perdiendo por un gol de Mateo Peralta a los 23 minutos y se quedó con diez a los 64 por la expulsión de Lucas Acosta.

Cuando el título parecía escaparse, Rubén Bentancourt empató y apenas dos minutos después Diego Romero, recién ingresado, firmó el 1-2 definitivo.

El camino se le había allanado al negriazul con los tropiezos de sus perseguidores. El viernes, Montevideo City Torque empató 2-2 con Racing y el sábado Nacional igualó 1-1 con Albion.

Liverpool, que sumó su undécimo título oficial en los últimos ocho años, se medirá ahora en semifinales con Racing, campeón del Apertura.

El ganador disputará la final del Campeonato Uruguayo ante el primero de la Tabla Anual que lidera Peñarol y que no pudo sentenciar este domingo en su visita a Defensor Sporting.

El aurinegro se puso en ventaja con un gol de Roberto Fernández y acariciaba la clasificación a la final, pero en el minuto 93 Xavier Biscayzacú aprovechó un error de Lucas Ferreira para el 1-1 definitivo.

Con el empate, Peñarol suma 66 puntos en la Tabla Anual y tendrá que esperar a la última fecha.

Por su parte, City Torque, con 64, y Deportivo Maldonado, con 63, todavía pueden alcanzarlo. A Peñarol le bastará con ganar su último partido para cerrar la Anual.

En otros resultados, Cerro Largo y Progreso igualaron 2-2 mientras que Central Español se impuso por 1-0 a Boston River y Cerro ganó por 0-1 en su visita al Deportivo Maldonado.

La penúltima fecha terminará este lunes con el encuentro entre el Wanderers ante Juventud de Las Piedras.