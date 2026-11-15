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Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Clausura: el aurinegro busca abrochar la Tabla Anual para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol visita a Defensor Sporting luego de la caída de Deportivo Maldonado y los empates de Montevideo City Torque y Nacional que le dejaron la Tabla Anual servida

15 de noviembre de 2026 18:00 hs
Estadio Luis Franzini

Estadio Luis Franzini

Foto: @DefensorSP

Peñarol visita a Defensor Sporting, a la hora 20.00 en el estadio Luis Franzini, en partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura y donde tiene todo servido para conquistar la Tabla Anual.

El empate 2-2 de Montevideo City Torque contra Racing, la derrota de Deportivo Maldonado contra Cerro y la igualdad de Nacional con Albion, le dejaron a Peñarol servida la Tabla Anual: si gana este domingo, se quedará con la clasificación acumulada y se meterá en la definición de la Liga AUF Uruguaya con Racing y el campeón del Torneo Clausura.

Las estadísticas completas del partido

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La llegada de Peñarol al estadio Luis Franzini

Liverpool campeón del Torneo Clausura

Con 10 hombres, de visitante, de atrás y en los últimos minutos, Liverpool derrotó 2-1 a Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff y se consagró campeón del Torneo Clausura. Está en la definición de la Liga AUF Uruguaya al igual que Racing, campeón del Torneo Apertura.

Por dónde ver Defensor Sporting vs Peñarol

Mirá en esta nota por dónde se verá el partido de esta noche.

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Bienvenidos al relato minuto a minuto de Defensor Sporting vs Peñarol.

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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