Peñarol visita a Defensor Sporting, a la hora 20.00 en el estadio Luis Franzini, en partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura y donde tiene todo servido para conquistar la Tabla Anual.
Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Clausura: el aurinegro busca abrochar la Tabla Anual para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya
Peñarol visita a Defensor Sporting luego de la caída de Deportivo Maldonado y los empates de Montevideo City Torque y Nacional que le dejaron la Tabla Anual servida