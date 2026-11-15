Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Clausura: el aurinegro busca abrochar la Tabla Anual para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol visita a Defensor Sporting, a la hora 20.00 en el estadio Luis Franzini, en partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura y donde tiene todo servido para conquistar la Tabla Anual.

El empate 2-2 de Montevideo City Torque contra Racing, la derrota de Deportivo Maldonado contra Cerro y la igualdad de Nacional con Albion, le dejaron a Peñarol servida la Tabla Anual: si gana este domingo, se quedará con la clasificación acumulada y se meterá en la definición de la Liga AUF Uruguaya con Racing y el campeón del Torneo Clausura.