Flamengo homenajeó en sus 131 años a Giorgian De Arrascaeta con un busto en la sede de Río de Janeiro; mirá el video

Flamengo celebró este domingo sus 131 años de historia con una fiesta inolvidable en su sede de Río de Janeiro. El punto más alto de la celebración, que emocionó a los rubronegros, fue la inauguración de los bustos de Giorgian De Arrascaeta y Bruno Henrique, inmortalizando a dos de los mayores ídolos de la historia reciente del club.

La ceremonia contó con la presencia ilustre del presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap), del eterno Zico, además de los propios homenajeados y una multitud de hinchas.

Flamengo ya había arreglado el 4 de noviembre con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que fueran liberados De Arrascaeta y Guillermo Varela (no así Nicolás De la Cruz), luego del partido contra Argentina, lo que ya sucedió, y no jugarán ante República Dominicana este martes.

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La inauguración de las esculturas se integró al proyecto Nacao Legado, iniciativa destinada a valorizar la historia del club.

Producidos por el escultor Edu Santos, los bustos pasan a formar parte del patrimonio de la sede social junto a otras leyendas de dicha institución.

Con este homenaje, De Arrascaeta hace historia de dos maneras, convirtiéndose en el primer jugador extranjero en recibir un busto en la Gávea.

Contratados en 2019, el uruguayo y Bruno Henrique construyeron una trayectoria de conquistas inolvidables, goles decisivos e identificación profunda con la hinchada, mientras que son los que más títulos consiguieron en toda la historia, con 14 hasta ahora.

"¡Primero que nada, felicidades a nuestro Mengoo por un año más de vida! Es un orgullo muy grande ser parte de esta historia. Va a quedar marcado para mí, para mi familia. Vine del Uruguay muy joven, con mucha humildad. Sin duda, es un día muy especial y me vuelvo cada vez más flamenguista", dijo De Arrascaeta en la ceremonia.