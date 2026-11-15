"Me sorprende cero que no esté jugando en Platense": la dura frase de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, que desató la irónica respuesta del Diente López

Un fuerte cruce mediático se desató entre el vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman, y el delantero Nicolás "Diente" López, luego de que el dirigente tricolor, quien volvió a hablar este domingo luego de un mes de licencia y este lunes vuelve a la comisión directiva del club, se refiriera en términos críticos al presente futbolístico del delantero en el fútbol argentino y justificara su salida del club a mitad de año.

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En declaraciones a Punto Penal de canal 10, Perchman defendió la reestructura del plantel realizada meses atrás y apuntó directamente contra el rendimiento de lo que habían sido algunos futbolistas.

"A mitad de año hicimos una barrida muy importante, y nos terminó dando la razón. Me sorprende cero que el Diente López no esté jugando en Platense. Él tenía un sprint que lo perdió", sentenció el directivo.

La reacción de Nicolás "Diente" López no tardó en llegar.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, el exdelantero de Nacional, quien rescindió contrato el pasado 10 de julio y se fue a jugar a Platense del fútbol argentino, recogió el guante y le contestó con un breve pero filoso mensaje cargado de sarcasmo: "Qué DT se está perdiendo el fútbol".

Que DT se está perdiendo el futbol — Nico Lopez (@nicolopezof) November 15, 2026

El intercambio reavivó la salida del atacante de la institución tricolor.

Tras dejar Nacional, el Diente desembarcó en Platense en busca de mayor protagonismo, aunque hasta el momento no ha logrado consolidarse: disputó 11 encuentros ingresando siempre desde el banco de suplentes, sin continuidad como titular y todavía sin poder convertir goles.