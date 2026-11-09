Directivos de Nacional apoyarán el proyecto de Joaquín Guadalupe, dirigente suplente de Perchman, para modificar la lista negra, pero sin el nombre del club: los motivos

La directiva de Nacional resolvió apoyar el proyecto de modificar la lista negra propuesto por el dirigente suplente Joaquín Guadalupe , en su último día reemplazando al vicepresidente Flavio Perchman , pero sin el apoyo institucional del club , confirmó el propio Guadalupe a Referí.

Guadalupe presentó a la directiva su proyecto de ley para modificar la normativa que rige la lista de impedidos a espectáculos deportivos casi un mes atrás, a los pocos días de ingresar luego de que Perchman solicitara una licencia de 30 días en medio de la polémica por sus declaraciones sobre el decanato de Peñarol .

En su proyecto, al que accedió Referí, plantea que actualmente la ley en cuestión "presenta determinadas insuficiencias en materia de garantías individuales de las personas, debido proceso, legalidad, tipicidad y proporcionalidad de las medidas restrictivas", por lo que entiende necesaria una "revisión" para encontrar "un equilibrio razonable entre la imprescindible prevención de la violencia y la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos".

Por esto, propone varios cambios: pide que se notifique a las personas antes de ser incluidas en la lista negra y que tengan oportunidad de apelar , que se incluya "una enumeración taxativa y detallada de las infracciones", establecer "un sistema de infracciones y sanciones específicamente determinadas" que permita aplicar "medidas alternativas" para faltas "de menor entidad", y por último dar la posibilidad de solicitar "un recurso o mecanismo de reconsideración expresamente regulado", así como una apelación "extraordinaria" si aparecen nuevas pruebas.

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Nacional: el primer proyecto que presentará Joaquín Guadalupe, dirigente que reemplaza a Flavio Perchman durante su licencia, que busca cambiar la lista negra

El abogado llevó esta idea al Ministerio del Interior, y en una reunión con un asesor del ministro Carlos Negro encontró varios puntos de coincidencia con un proyecto que la cartera tiene en carpeta para modificar el listado.

Este lunes el documento de Guadalupe se trató en la sesión de directiva tricolor. En su último día en el cargo, el dirigente buscaba el apoyo de Nacional como institución para llevar luego el proyecto de ley al Parlamento.

Sin embargo, los directivos de Nacional resolvieron darle el visto bueno a la iniciativa, sin incluir un apoyo institucional de Nacional, expresó Guadalupe a Referí. Esto significa que el proyecto de ley tendrá el apoyo individual de los dirigentes, pero no se incluirá el nombre del club.

De acuerdo al dirigente saliente, sus colegas indicaron que se trata de un "tema delicado", y entendieron que "si Nacional lo impulsa como están las cosas puede llevar a que sea malinterpretado".

Con el visto bueno de los directivos, Guadalupe planea volver a reunirse con autoridades del Ministerio del Interior, para luego juntarse por primera vez con la Secretaría Nacional del Deporte (SND). Luego solicitará otra reunión con Ignacio Alonso y Gustavo Mariossa, presidente y jefe de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), para finalmente presentar el proyecto de ley en el Parlamento en diciembre.