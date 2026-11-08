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Luis Meneses, el delantero de Rentistas que fue convocado por República Dominicana para enfrentar a la selección uruguaya de Diego Forlán

En 2025, en Malasia, Luis Meneses estuvo en el banco en la derrota de su selección, República Dominicana, contra el Uruguay de Marcelo Bielsa, ahora volvió a ser convocado

8 de noviembre de 2026 16:37 hs
Luis Meneses, jugador de Rentistas convocado por República Dominicana

Luis Meneses, jugador de Rentistas convocado por República Dominicana

El delantero Luis Meneses, de Rentistas, fue convocado por el argentino Gabriel Neveleff a la selección de República Dominicana que el martes 17 de noviembre jugará contra la selección uruguaya, de Diego Forlán, en partido amistoso.

Nacido en Nueva York y de madre dominicanana, el extremo llegó al bicho colorado en 2024 y este año, jugó tres partidos con la sub 21 de Dominicana, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde enfrentó a Venezuela y Guatemala, siendo titular en ambos partidos.

Estos son los convocados de República Dominicana:

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En la nómina, figura Mariano Díaz, delantero que entre 2018 y 2023 jugó en Real Madrid y que actualmente milita en Alavés.

Otra de las figuras es Pablo Rosario, volante central de Porto.

Uruguay jugó una sola vez en su historia contra República Dominicana y le ganó 1-0 en Kuala Lumpur, capital de Malasia, el 10 de octubre del año pasado, con un solitario gol de Ignacio Laquintana.

Meneses estuvo en el banco de ese partido, con la camiseta número 13, pero no entró.

El partido entre la celeste y los dominicanos se jugará el martes 17 de noviembre a la hora 20.30 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado. Las entradas están en venta.

El viernes 13, la celeste jugará contra Argentina en La Bombonera, a la hora 20.00. Estos son los 28 convocados de Forlán.

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