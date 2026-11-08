Luis Meneses, el delantero de Rentistas que fue convocado por República Dominicana para enfrentar a la selección uruguaya de Diego Forlán

El delantero Luis Meneses, de Rentistas, fue convocado por el argentino Gabriel Neveleff a la selección de República Dominicana que el martes 17 de noviembre jugará contra la selección uruguaya , de Diego Forlán, en partido amistoso.

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Meneses tiene 19 años (cumplirá 20 el 28 de diciembre), tiene padre uruguayo y lleva 12 partidos jugados en la presente temporada en Rentistas, en la Segunda División Profesional, donde tiene una asistencia .

Nacido en Nueva York y de madre dominicanana, el extremo llegó al bicho colorado en 2024 y este año, jugó tres partidos con la sub 21 de Dominicana, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde enfrentó a Venezuela y Guatemala, siendo titular en ambos partidos.

Estos son los convocados de República Dominicana:

La razón por la que Justin Ellis, el delantero al que fue a buscar Diego Forlán para la selección uruguaya, está a un paso de dejar de ser elegible por Uruguay

Los tres adelantados que ya tiene Diego Forlán entrenando con la selección uruguaya y que dos de ellos solo jugarán ante Argentina por la fecha FIFA de noviembre

En la nómina, figura Mariano Díaz, delantero que entre 2018 y 2023 jugó en Real Madrid y que actualmente milita en Alavés.

Otra de las figuras es Pablo Rosario, volante central de Porto.

Uruguay jugó una sola vez en su historia contra República Dominicana y le ganó 1-0 en Kuala Lumpur, capital de Malasia, el 10 de octubre del año pasado, con un solitario gol de Ignacio Laquintana.

Meneses estuvo en el banco de ese partido, con la camiseta número 13, pero no entró.

El partido entre la celeste y los dominicanos se jugará el martes 17 de noviembre a la hora 20.30 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado. Las entradas están en venta.

El viernes 13, la celeste jugará contra Argentina en La Bombonera, a la hora 20.00. Estos son los 28 convocados de Forlán.