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"Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy": las últimas palabras de Orsi a León XIV antes de su partida

El presidente despidió al pontífice en el Aeropuerto de Carrasco, cuando se disponía a abordar el avión que lo trasladará a Argentina, y calificó su visita como "un regalo maravilloso"

8 de noviembre de 2026 15:40 hs
Orsi junto al papa León XIV

Orsi junto al papa León XIV

"¡Gracias! Salió todo muy bien. Un regalo maravilloso. Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy". Esas fueron algunas de las palabras que el presidente Yamandú Orsi le dedicó al papa León XIV al momento de despedirlo, este domingo, en el Aeropuerto de Carrasco.

El presidente, acompañado —entre otras autoridades— por el canciller Mario Lubetkin y el cardenal Daniel Sturla, estuvo en la pista para saludar al pontífice antes de que abordara el avión rumbo a Argentina, donde continuará su gira sudamericana.

La despedida puso fin a una visita de tres días que llevó a León XIV por distintos puntos del país. Desde su llegada el viernes 6 de noviembre, el papa mantuvo encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y fieles, además de participar en actividades religiosas.

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Durante su estadía visitó Paysandú, estuvo en Casavalle, mantuvo un encuentro en la Universidad Católica del Uruguay y encabezó una vigilia en el Estadio Centenario. Este domingo, en Florida, celebró una misa en homenaje a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

La visita fue la tercera de un pontífice al país, después de los dos viajes de Juan Pablo II, en 1987 y 1988. León XIV continuará ahora su viaje apostólico en Argentina y luego en Perú.

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