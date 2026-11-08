"Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy": las últimas palabras de Orsi a León XIV antes de su partida

"¡Gracias! Salió todo muy bien. Un regalo maravilloso. Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy". Esas fueron algunas de las palabras que el presidente Yamandú Orsi le dedicó al papa León XIV al momento de despedirlo, este domingo, en el Aeropuerto de Carrasco.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El presidente, acompañado —entre otras autoridades— por el canciller Mario Lubetkin y el cardenal Daniel Sturla, estuvo en la pista para saludar al pontífice antes de que abordara el avión rumbo a Argentina, donde continuará su gira sudamericana.

La despedida puso fin a una visita de tres días que llevó a León XIV por distintos puntos del país. Desde su llegada el viernes 6 de noviembre, el papa mantuvo encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y fieles, además de participar en actividades religiosas.

Durante su estadía visitó Paysandú, estuvo en Casavalle, mantuvo un encuentro en la Universidad Católica del Uruguay y encabezó una vigilia en el Estadio Centenario. Este domingo, en Florida, celebró una misa en homenaje a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.