Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 32
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Domingo:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / VISITA PAPAL

Lacalle Herrera explicó por qué le besó el anillo al papa León XIV: "Es increíble que tenga que explicar, no nos vamos a quedar haciendo manito"

Lacalle Herrera explicó su saludo al León XIV: "Es increíble que tenga que explicar eso, no nos vamos a quedar haciendo manito con el papa"

7 de noviembre de 2026 18:09 hs
Los expresidentes Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti en la Universidad Católica

El expresidente de la República, Luis Lacalle Herrera, contó porque besó el anillo del papa León XIV durante el encuentro que mantuvieron el viernes, junto al presidente Yamandú Orsi y los otros ex primeros mandatarios.

"Es el jefe de Estado y jefe religioso de la Iglesia Católica. Si yo soy presidente y lo recibo le tengo que dar la mano. Porque como presidente no puedo tener una manifestación religiosa, le doy la mano, jefe de Estado con jefe de Estado", explicó este sábado Lacalle Herrera en diálogo con El Observador.

"Pasa el tiempo, yo dejo la presidencia y viene un santo padre. La única condición que tengo es de fiel integrante de la iglesia, a quien tenemos que saludar besando el anillo que es el que continúa San Pedro, para nosotros los católicos es directo descendiente espiritual de San Pedro", contó el expresidente.

Más noticias

VIDEO: El incómodo saludo de Lacalle Herrera cuando intentó besarle la mano al papa León XIV en Plaza Independencia

El papa pidió en el Centenario que los jóvenes se casen y tengan hijos: "No le teman al 'para siempre'"

Luis Lacalle Herrera contó porque le dio un beso al anillo del papa León XIV

El histórico del Partido Nacional también fue consultado sobre si el sumo pontífice la retiró la mano. "No me retiró la mano para nada, es increíble que tenga que explicar eso. Me inclino a besarle y me saca la mano, no nos vamos a quedar haciendo manito con el papa", sentenció Lacalle Herrera.

Durante este encuentro, el papa también saludó a los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou. El expresidente consultado está presente en la Universidad Católica, esperando por la llegada del papa, que tendrá otra actividad en este centro educativo.

Las más leídas

EN VIVO | El papa León XIV en Uruguay: seguí la transmisión del pontífice en el Estadio Centenario

De la "fiesta de la educación católica" a la "decepción" de un paso rápido de León XIV, sin papamóvil, por Punta Carretas

No quería ir a ver al papa, pero terminó abrazándolo: la historia de Santiago, el niño con autismo que emocionó a todos

Leonardo Fernández regresó de España tras realizar una "puesta a punto" de su rodilla, y afirmó que tiene "ganas" de llegar a las finales con Peñarol

Temas

Lacalle Herrera Papa León XIV Papa León en Uruguay

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos