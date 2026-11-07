Lacalle Herrera explicó por qué le besó el anillo al papa León XIV: "Es increíble que tenga que explicar, no nos vamos a quedar haciendo manito"

El expresidente de la República, Luis Lacalle Herrera, contó porque besó el anillo del papa León XIV durante el encuentro que mantuvieron el viernes, junto al presidente Yamandú Orsi y los otros ex primeros mandatarios.

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"Es el jefe de Estado y jefe religioso de la Iglesia Católica. Si yo soy presidente y lo recibo le tengo que dar la mano. Porque como presidente no puedo tener una manifestación religiosa, le doy la mano, jefe de Estado con jefe de Estado", explicó este sábado Lacalle Herrera en diálogo con El Observador.

"Pasa el tiempo, yo dejo la presidencia y viene un santo padre. La única condición que tengo es de fiel integrante de la iglesia, a quien tenemos que saludar besando el anillo que es el que continúa San Pedro, para nosotros los católicos es directo descendiente espiritual de San Pedro", contó el expresidente.

Luis Lacalle Herrera contó porque le dio un beso al anillo del papa León XIV Video: Tomer Urwicz / El Observador El histórico del Partido Nacional también fue consultado sobre si el sumo pontífice la retiró la mano. "No me retiró la mano para nada, es increíble que tenga que explicar eso. Me inclino a besarle y me saca la mano, no nos vamos a quedar haciendo manito con el papa", sentenció Lacalle Herrera.