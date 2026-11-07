"Papa León, te queremos un montón": cientos de personas esperan al sumo pontífice en Casavalle

Falta una hora para que el papa León XIV llegue al barrio de Casavalle y en el lugar ya hay cientos de personas esperando la llegada del sumo pontífice al canto de "papá Leon, te queremos un montón" .

Los fieles se acercaron al escenario instalado frente a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe para escuchar al líder de la Iglesia Católica, entre ellos unos 100 niños que forman parte de instituciones religiosas, que son quienes principalmente cantan por el papa .

Otros adultos, catequistas y referentes barriales , ocupan las primeras filas frente al escenario. Atrás de las vayas, unas 500 personas esperan para darle la bienvenida a León XIV. Se espera que antes de subir al escenario se dirija a las casas que construye la iglesia para familias de la zona , a unas tres cuadras.

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El escenario fue construido, principalmente, por voluntarios y la cruz del centro fue confeccionada por internos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

"Vine con la vieja que es la creyente y la que me bautizó", dijo Alejandro Sánchez al llegar a Casavalle

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, fue uno de los que se acercó al lugar junto con su madre. "Vine con la vieja que es la creyente, la que me bautizó y la que me llevó a tomar la comunión", dijo el jerarca en rueda de prensa consignada por VTV.

Sánchez ya había informado en sus redes sociales que iba a asistir a este evento, que era originario de ese barrio y que había tenido una infancia católica. "Con mucha alegría lo está viviendo la gente acá. Creo que es el mejor homenaje al padre Cacho y toda su obra social", afirmó este sábado.

"Acá muchas veces las comunidades cristianas han ayudado a construir cooperativas, viviendas, dignidad, trabajo y justicia", añadió Sánchez.

El secretario de Presidencia también fue consultado sobre si la iglesia cambió en los últimos tiempos. "La iglesia es la misma, siempre. Creo que lo que tenemos hoy es un papa que está enfrentando a los poderosos y está reclamando paz y justicia", respondió, al tiempo que elogió el discurso del viernes en Plaza Independencia.