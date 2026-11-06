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El elogio y la humildad de Jude Bellingham al golazo de Federico Valverde para Real Madrid: "Mi gol fue instinto y calidad, pero el de Fede fue mejor"

El astro inglés no ocultó su devoción por el fútbol del jugador uruguayo, capitán del equipo, y lo puso por encima suyo

6 de noviembre de 2026 16:13 hs
Jude Bellingham y Federico Valverde celebraron de una forma diferente en la práctica de Real Madrid

Jude Bellingham y Federico Valverde celebraron de una forma diferente en la práctica de Real Madrid

Federico Valverde volvió a vestirse de héroe con la camiseta de Real Madrid el pasado miércoles en una noche europea para el recuerdo. Cuando el partido en Grecia parecía condenado al empate, el futbolista uruguayo sacó a relucir su pegada inconfundible en el minuto 90+1 y clavó un descomunal zapatazo que selló el agónico 3 a 2 frente a AEK Atenas, por la UEFA Champions League 2026-2027, lo que llevó a los elogios no solo de su técnico José Mourinho, sino también de su compañero, el inglés Jude Bellingham, quien había anotado el transitorio 1-1 con otro gol de antología.

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Los elogios de Jude Bellingham a Federico Valverde por su golazo con Real Madrid

El astro inglés Jude Bellingham, autor del transitorio 1 a 1 para Real Madrid mediante un brillante recurso de taco, no escatimó en generosidad al ser consultado en zona mixta y dejó en claro cuál de las dos conquistas merecía el podio de la noche: “Mi gol es instinto y calidad, pero el de Valverde es mejor”.

En la misma línea, Bellingham valoró la asistencia de Marc Cucurella en su propia definición, pero insistió en ensalzar el impacto del remate del charrúa: “Fue un muy buen balón de Cucurella y yo he tenido instinto, pero el gol de Valverde es mejor”.

Las palabras del inglés y la mirada atenta del técnico José Mourinho reflejan el peso de un futbolista que aparece cuando las papas queman.

Con jerarquía, potencia y un remate teledirigido en tiempo de adición, Valverde resolvió un trámite complejísimo en Atenas y ratificó por qué es el termómetro emocional y futbolístico de Real Madrid.

Por su parte, el capitán merengue está listo para jugar este sábado ante Valencia de visita por LaLiga de España, en el que volverá a la titularidad, en un encuentro en el que juegan por puntos muy importantes.

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