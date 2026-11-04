La prensa española se rindió a la figura de Federico Valverde por lo que significó su golazo en el triunfo de Real Madrid por Champions League

Federico Valverde volvió a ser fundamental y figura para Real Madrid este miércoles con un gol en la hora para ganarle de visita 3-2 a AEK Atenas por la Champions League en un partido que jugó pocos minutos.

Como había informado Referí, todo apuntaba a que Valverde no fuera titular en este encuentro, debido a que venía de una recuperación de una lesión sufrida ante Barcelona por LaLiga de España, y ya no había jugado el domingo en el 3-0 sobre Racing de Santander de visita.

El capitán de la selección uruguaya ingresó a los 66 minutos por Bernardo Silva y fue fundamental en esos pocos momentos en la cancha.

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Mirá el tremendo golazo de Federico Valverde en la hora para la trabajosa victoria de Real Madrid de visita ante AEK Atenas por Champions League

Lo que dijo la prensa española de Federico Valverde

En esta ocasión, el técnico de Real Madrid, José Mourinho, le cambió la posición a Federico Valverde y en vez de colocarlo como lateral derecho, lo hizo ingresar como volante.

Allí, el uruguayo mostró todas sus virtudes y lo que rinde para su equipo.

La prensa deportiva española se rindió ante su fútbol tras el triunfo de los merengues que lo mantienen puntero, ya que ganaron los 4 encuentros disputados por Champions League.

"Valverde corona otra epopeya", tituló el diario deportivo Marca, el más importante de España.

Y escribió sobre el uruguayo: "Segunda parte: entró en el 66' por Bernardo Silva. Qué barbaridad de latigazo soltó en la adición. Un cañonazo con pierna derecha que dio al Madrid los tres puntos en Atenas. Imparable para el meta del AEK. Nota final: 9".

Por su parte, el diario AS de Madrid, también elogió el rendimiento del futbolista de la selección uruguaya de Diego Forlán.

"Valverde: autor del gol de la victoria final a escasos segundos para el final del encuentro con un potente derechazo, su segundo tanto en la presente campaña de la Champions. Se colocó en el centro del campo y ayudó a Camavinga a mover el balón y a presionar para recuperar el esférico", opinaron.