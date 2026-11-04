Elecciones en Peñarol: los cinco grupos que integran el oficialismo, cómo se van a mover y qué deben negociar ante la indefinición de Ignacio Ruglio

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, se reunió este miércoles con los líderes de cada una de las agrupaciones que componen hoy el oficialismo en el club para darles carta libre para ir armando una fórmula presidencial de cara a las elecciones del 12 de diciembre.

Ruglio dijo que al estar metido en el diario vivir de Peñarol, que busca salir de un profundo pozo futbolístico, con el objetivo de ser campeón uruguayo , no está en condiciones de decir si será o no candidato a las elecciones .

Ruglio se lo comunicó, en una reunión que se llevó a cabo en la zona de Punta Carretas, a los consejeros Alejandro González, Marcelo Solomita y a los líderes de las otras facciones del oficialismo, Julio Trostchansky, Gastón Diz y Claudio Rivas.

Los presentes acordaron reunirse este jueves, en horario y lugar a convenir, para empezar a armar una fórmula alternativa para las elecciones , sin Ruglio.

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Las facciones que integran el oficialismo son Sentimiento 1891, Viví Peñarol, Pro Peñarol, Triunfo Aurinegro y Compromiso CAP.

Sentimiento 1891 es la lista de Ruglio con la cual ingresaron al actual consejo directivo el vicepresidente Eduardo Zaidensztat, Álvaro Queijo y Jorge Nirenberg, actual secretario general.

Queijo participó en escasos consejos en el actual período y Ruglio dijo que se debía una charla con Zaidensztat para definir si este vuelve a acompañarlo, lo que también está en estado de indefinición por la actual posición de Ruglio.

Viví Peñarol es liderada por Alejandro González y cuenta con varios dirigentes trabajando activamente en la vida diaria de Peñarol, como Federico Terryn en juveniles, Diego Fernández como presidente de infraestructura de Peñarol y Leonardo Hernández como presidente de Tercera.

Alejandro González

El 21 de agosto pasado realizaron una convocatoria de socios en un hotel de Pocitos.

Prueba del trabajo diario que González ha realizado en su primer período como consejero en Peñarol, el martes, en consejo directivo, el dirigente compareció al consejo con Juan Cruz Gotta, quien realizó la presentación de una nueva herramienta, Transfer Success, con la cual Peñarol buscará explorar nuevas oportunidades de generar ingresos a través de su principal activo que son los jugadores del club.

"Hace tres años acercamos la plataforma Libro de Pases a Peñarol. En la actualidad es una herramienta clave en el trabajo de nuestra dirección deportiva en scouting y análisis de datos", contó González en su cuenta de X

"El vínculo de Transfer Success con Google, al ser partners, abre posibilidades para seguir innovando. Peñarol necesita seguir profesionalizando su gestión, aprovechar mejor sus recursos y generar ingresos donde hoy existen oportunidades sin desarrollar. Innovar también es gestionar eficientemente", manifestó.

Marcelo Solomita es el líder de Pro Peñarol y desde comienzos de año cobró gran protagonismo en cada presentación oficial de jugadores de Peñarol, así como también elevó el tono de su perfil en sus presencias mediáticas.

Dejó la presidencia del fútbol sala para dedicarse de lleno a Peñarol y fue pieza de acción clave en la Comisión de Pases y Contrataciones.

El 15 de agosto pasado, el joven dirigente Víctor Bedrossian anunció su candidatura a las elecciones por Sentimiento 1891 para el caso de que Ruglio no se presentase a las elecciones.

Sin embargo, el dirigente que participó de la reunión de este miércoles fue Claudio Rivas, hombre de confianza de Ruglio, y que será quien negocie desde este miércoles cómo se va a estructurar el oficialismo.

Claudio Rivas con el juvenil Rodrigo Álvez y Jorge Caruso Foto: @FormativasCAP

De todos modos, Bedrossian utilizó su cuenta de X para postear una foto. En la misma se lo ve con Marcelo Solomita en el césped del Campeón del Siglo en lo que fue un mensaje claro de cuál es, a su entender, la fórmula que debe presentar el oficialismo para las elecciones. El posteo lo realizó sin texto.

Julio Trostchansky, delegado de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, es líder de Triunfo Aurinegro.

Julio Trostchansky Foto: Dante Fernandez / FocoUy

En su cuenta de X realizó un largo apoyando la decisión de Ruglio de darle carta libre al oficialismo para que este se vaya armando.

"Tenemos mucho para defender de estos años de gestión, en lo deportivo, en lo económico, en infraestructura y en formativas. También cosas para corregir y de eso también hablamos. En lo personal y desde Triunfo Aurinegro vamos a trabajar para construir una alternativa sólida. Creo que tenemos experiencia, ideas y gente preparada para asumir responsabilidades, y personalmente estoy dispuesto a aportar desde el lugar que corresponda. Estoy convencido de que entre todas las agrupaciones que hoy estamos dentro del oficialismo y también con otras que no lo están podemos construir una propuesta fuerte, que continúe lo que se hizo bien, y tenga como objetivo una propuesta superadora que haga crecer al club. Para que no haya dudas ni dobles lecturas: si Nacho Ruglio finalmente decide ser candidato, va a contar con nuestro apoyo. Cualquier aspiración personal quedará en segundo plano. Mientras tanto, tenemos que trabajar para llegar a las elecciones con una alternativa seria y con la mayor unidad posible. El mensaje de Nacho fue claro respecto a su posición: antes que cualquier candidatura, tenemos un campeonato por ganar".

Compromiso CAP, por su parte, es liderada por Gastón Diz, que fue presidente del básquetbol, Zelmar Dufrechou, quien integró la Comisión de Fútbol en el primer período de Ruglio y subcomisión de fútbol en el segundo mandato, y también Gonzalo Moratorio, delegado en el anterior período. Los tres son consejeros alternos actualmente.

Se abre a partir de este miércoles un terreno de negociación, de búsqueda de consensos, de áreas de trabajo a futuro y de mucha actividad política para lograr articular una fórmula sólida que no cuente con la presencia de Ruglio.

Será clave el peso electoral que cada agrupación proyecta, el trabajo por el club de cada uno de los sectores y la voluntad de los dirigentes para trabajar en un nuevo período por Peñarol.

Y también alguna posible alianza puede asomar en el camino ya que hay dirigentes que pretender charlar con Santiago Sánchez para poder establecer una fórmula conjunta aunque por el momento, Sánchez se mueve con su agrupación, Origen Peñarolense, y ya sumó a sus filas a una nueva agrupación, Peñarol es su Gente, que se inscribió formalmente para participar para las elecciones con la lista 87.