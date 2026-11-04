Clásico Argentina vs Uruguay en La Bombonera: los precios de las entradas para los uruguayos y por dónde adquirirlas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este miércoles los precios para el clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay por la fecha FIFA de noviembre que se disputará el viernes 13 en La Bombonera.

La venta ya comenzó en la misma jornada y las localidades se pueden adquirir exclusivamente por internet.

La comercialización de las entradas se inició a la hora 16 de este miércoles únicamente a través del sitio deportick.com.

La AFA informó por otra parte que no habrá venta presencial en boleterías para este encuentro ante los celestes.

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Los precios para los hinchas uruguayos

Uruguay visitará a la selección argentina el próximo viernes 13 en La Bombonera.

Se trata de una nueva oportunidad para que Darwin Núñez vuelva a ser el verdugo del arquero Dibu Martínez, como ya ocurrió hace exactamente tres años en el mismo escenario y por las Eliminatorias para el Mundial 2026 cuando convirtió el 2-0 de los celestes en una noche mágica.

La AFA no solo fijó el valor de las entradas para los aficionados locales, sino también para los uruguayos que pretendan concurrir a La Bombonera.

Las mismas tienen un costo de $ 160.000 argentinos a lo que hay que sumarle $ 8.000,00 de cargo por servicio.

La conversión indica que los precios para los hinchas de Uruguay para ver el clásico ante Argentina tienen un valor de $ 4.400 uruguayos.