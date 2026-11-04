Federico Valverde y un festejo nuevo de gol: imitó la histórica celebración de Luis Suárez

Federico Valverde volvió a vestirse de héroe en una noche épica de la Champions League, pero esta vez su hazaña en el campo vino acompañada de un gesto cargado de simbolismo y emoción.

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El uruguayo sentenció sobre la hora el triunfo 3-2 de su equipo en la exigente visita a AEK de Atenas en Grecia, y en el festejo de su golazo sorprendió a todos al emular la icónica celebración de Luis Suárez, su amigo y excompañero en la selección uruguaya.

La prensa española elogió el rendimiento de Federico Valverde, quien ingresó a los 66 minutos por Bernardo Silva, ya que fue suplente debido a que venía de una recuperación de una lesión sufrida en el clásico ante Barcelona en LaLiga de España.

Tras mandar la pelota a la red en el tramo final del encuentro, el capitán merengue y de la selección uruguaya corrió hacia la tribuna y levantó tres dedos de su mano, un ademán que de inmediato trajo a la memoria la postal clásica de Luis Suárez.

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A lo largo de su carrera, El Pistolero patentó esa celebración en dedicatoria a sus tres hijos: Delfina, Benjamín y Lautaro, besándose los tres dedos tras cada conquista.

Aunque Valverde no se refirió aún al festejo ante los micrófonos tras la victoria en Atenas, el motivo resulta elocuente dentro de su círculo íntimo.

El futbolista atraviesa un momento familiar inmejorable tras el reciente nacimiento de Bruna, su tercera hija y la más pequeña del hogar, quien se sumó a sus hermanos Benicio y Bautista.

Todo indica que el flamante festejo fue una tierna dedicatoria para sus tres pequeños, homenajeando de paso a uno de sus grandes referentes celestes con un sello que ya es marca registrada del fútbol uruguayo.