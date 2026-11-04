Marcos Acle se sumó a Juan Pedro Damiani para las elecciones de Peñarol y dijo: "Si Ruglio aún no confirma que se presenta, es porque sabe que perdería contra Damiani"

Juan Pedro Damiani sigue sumando apoyos de cara a las elecciones de Peñarol , que se celebrarán el próximo sábado 12 de diciembre. La lista 10, que encabeza junto a Alejandro Ruibal, incorporó ahora a la lista 8, liderada por Marcos Acle, quien lanzó una fuerte declaración contra el actual presidente aurinegro, Ignacio Ruglio.

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"Hoy, si Ruglio aún no confirma que se presenta, es porque sabe que perdería contra Damiani", afirmó Acle a Referí.

La incorporación de la lista 8 se produce después de que Damiani sumara también el respaldo de la lista 11, encabezada por Fernando Jacobo , quien integra el actual consejo directivo de Peñarol y alterna su cargo con Nicolás Ghizzo.

De esta manera, el expresidente aurinegro continúa ampliando su base de apoyos políticos con vistas a los comicios de diciembre.

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Marcos Acle y la lista 8: los motivos para apoyar a Juan Pedro Damiani

Foto: Inés Guimaraens

La agrupación Peñarolenses, identificada con la lista 8 y encabezada por Acle, fue fundada en 2020 por un grupo de socios aurinegros con el objetivo de promover una gestión basada en la transparencia, la participación y la profesionalización.

En las elecciones de ese año obtuvo representación en el consejo directivo, donde Acle se desempeñó como consejero y protesorero.

Desde entonces, la agrupación participó en distintas iniciativas institucionales, entre ellas proyectos para modernizar Las Acacias, crear la Defensoría del Socio e implementar el voto electrónico.

También mantuvo una posición crítica frente a la política del oficialismo aurinegro de Ruglio en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Durante el último período, Peñarolenses impulsó acciones para recuperar derechos vinculados al estadio Campeón del Siglo y participó en las negociaciones por los derechos de televisión.

A través de su delegado ante la AUF, Augusto Formento, la agrupación también intervino en la defensa de Peñarol en distintos procedimientos disciplinarios.

Asimismo, sus integrantes participaron en la gestión del básquetbol, el fútbol femenino y otras áreas del club, incluyendo responsabilidades en sus respectivas tesorerías.

Las propuestas de la lista 8 para Peñarol

La agrupación que encabeza Acle plantea cuatro grandes objetivos para el próximo período de gobierno de Peñarol.

Uno de ellos es recuperar el protagonismo institucional del club en la AUF, con una estrategia definida de cara a 2027.

También propone profesionalizar la gestión deportiva mediante la incorporación de datos, tecnología y planificación, así como reconstruir el proyecto de divisiones formativas con una visión integral y nuevos instrumentos de inversión.

Otro de los puntos centrales es transformar la seguridad del Campeón del Siglo, apostando a inversiones en infraestructura, tecnología y prevención.

"Queremos un Peñarol moderno, fuerte institucionalmente y protagonista dentro y fuera de la cancha", expresó la agrupación en su presentación de propuestas.

"Porque la transparencia, la profesionalización y una gestión responsable son el camino hacia los éxitos deportivos que nuestra historia exige", agregó.

Cómo se arman las alianzas para las elecciones de Peñarol

Con la incorporación de la lista 8, Damiani suma un nuevo respaldo a su candidatura, después del acuerdo alcanzado con la lista 11 de Fernando Jacobo.

Esta última agrupación había acompañado a Jorge Barrera en las elecciones de 2017 y a Evaristo González en los comicios siguientes.

Por su parte, González, quien también aspira a la presidencia de Peñarol, recibió recientemente el apoyo de la lista 82, encabezada por Pablo Amaro, y concretó una alianza con Carlos Lazzarino para conformar la fórmula Lazzarino-Evaristo (aunque aún no se sabe cuál se tirará a presidente y quién a vice).

En ese escenario, Damiani continúa consolidando acuerdos de cara al 12 de diciembre, mientras persiste la expectativa sobre la definición electoral de Ruglio quien este miércoles se reunió con los grupos oficialistas y les encomendó generar una fórmula mientras él se enfoca en lo deportivo -el club atraviesa una importante crisis de rendimientos y resultados- y más sobre la fecha decidirá si se presenta o no a las elecciones.