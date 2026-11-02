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El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Elecciones en Peñarol: Carlos Lazzarino y Evaristo González se juntaron en una alianza estratégica

De cara a los comicios del 12 de diciembre próximo, ambos candidatos apuestan por un futuro mejor de los carboneros

2 de noviembre de 2026 16:42 hs
Carlos Lazzarino y Evaristo González formaron una alianza estratégica de cara a las elecciones de Peñarol

Carlos Lazzarino y Evaristo González formaron una alianza estratégica de cara a las elecciones de Peñarol

Había gran expectativa entre los socios de Peñarol por el cónclave desarrollado este lunes entre Carlos Lazzarino y Evaristo González. Finalmente, lo que asomaba como un secreto a voces terminó de confirmarse: ambos candidatos sellaron un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones fijadas para el próximo sábado 12 de diciembre.

El objetivo central apunta a estructurar un bloque de peso para disputar mano a mano la conducción aurinegra tanto frente a Ignacio Ruglio -si es que confirma finalmente que es candidato a la presidencia por tercera vez consecutiva-, como ante Juan Pedro Damiani.

Se trata de una unión importante en el tablero político mirasol, al asociar a un candidato que cosechó 5.025 votos en el acto eleccionario de 2023 con otro dirigente que actualmente se sitúa con dígitos interesantes en diversas encuestas de intención de voto.

Se trata de "una alianza estratégica, no política"

La definición llegó tras una extensa cumbre de más de cinco horas en la que ambas partes analizaron y contrastaron minuciosamente cada punto de sus respectivos programas de gobierno, según pudo saber Referí.

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Luego de compatibilizar ideas para el futuro del club, Evaristo González y Carlos Lazzarino oficializaron el entendimiento y remarcaron que se trata de "una alianza estratégica, no política", según transmitieron en diálogo con El Espectador Deportes.

"Tiene que ver más con proyectos y similitudes. No es para repartir cargos para ganar, sino de proyectos que tienen un foco común que cuentan con la gestión en el club y la transparencia como temas principales. Sin priorizar los cargos. Ninguno de los dos cree en el presidencialismo", explicó Evaristo González a Referí.

Y añadió: "Aún no se definió quién de los dos será el candidato a presidente y cuál a vicepresidente. Lo resolveremos en estos días".

De esta forma, la oposición carbonera concreta un movimiento clave de cara a las urnas de diciembre en Peñarol, aunando fuerzas con la mira puesta en el gobierno institucional y deportivo del club.

Pablo Amaro, consejero de Peñarol
Pablo Amaro, consejero de Peñarol

Cabe resaltar que a su vez, el pasado viernes, Evaristo González había hecho una alianza con Pablo Amaro.

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