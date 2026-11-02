Viaje a EEUU: las aerolíneas confirman un nuevo requisito individual de salud que regirá hasta diciembre

A partir de las 23:59 de este martes 3 de noviembre de 2026, todos los pasajeros que aborden un vuelo internacional con destino o escala en Estados Unidos deberán presentar obligatoriamente una declaración jurada antes de subir al avión. La disposición fue dictada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ante la alerta sanitaria por ébola en África Central, e informada por aerolíneas que operan en la región como American Airlines, Avianca y Latam.

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El trámite es de carácter estrictamente individual. Cada integrante de un grupo familiar o de acompañantes debe completar su propio formulario de forma independiente. En el caso de los menores de 18 años, la certificación debe estar firmada por el padre, la madre, el tutor legal u otra persona autorizada. La normativa se mantendrá vigente en una primera instancia hasta el 18 de diciembre de 2026, salvo que las autoridades norteamericanas dispongan su modificación o levantamiento previo.

La declaración jurada exige confirmar que el viajero no estuvo en la República Democrática del Congo (RDC) dentro de los 21 días anteriores a la salida del vuelo. Quienes hayan permanecido o transitado por la RDC en ese plazo tienen prohibido abordar vuelos a Estados Unidos y deberán permanecer fuera de fronteras estadounidenses durante al menos 21 días tras su salida de ese país. Esta prohibición abarca a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y pasajeros en escala, incluso si no bajan del avión.

Para el caso de Sudán del Sur y Uganda, los ciudadanos extranjeros y residentes permanentes legales que hayan visitado esos territorios en los últimos 21 días tampoco podrán ingresar a Estados Unidos. En tanto, los ciudadanos y nacionales norteamericanos procedentes de Sudán del Sur o Uganda —que no hayan pisado la RDC— sí podrán entrar al país, aunque únicamente a través de aeropuertos designados para someterse a controles sanitarios.