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Nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco comenzará a funcionar el viernes, pero con restricciones

El sistema servirá únicamente para la llegada de aviones y habrá limitaciones en la cantidad de aeronaves que podrán operar bajo condiciones de baja visibilidad

17 de junio de 2026 15:21 hs
Demostración del nuevo sistema de aterrizaje

Demostración del nuevo sistema de aterrizaje

Foto: Aeropuerto de Carrasco

El sistema ILS Categoría III B para aterrizajes de visibilidad baja comenzará a ser operado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco desde la madrugada del viernes, confirmó El Observador con fuentes de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU).

Tras una reunión con la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y el Ministerio de Defensa Nacional, fuentes de ACTAU señalaron que las autoridades reconocieron algunas de las observaciones técnicas planteadas por el gremio y asumieron compromisos para reforzar la operativa, lo que permitirá su uso a partir de los próximos días con ciertas restricciones.

Durante el encuentro, uno de los principales puntos abordados fue el reclamo de colectivo por una mayor dotación de personal para operar el sistema.

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Desde el sindicato explicaron que, a partir de simulaciones realizadas recientemente, las autoridades coincidieron en que se requiere un mínimo de tres controladores por turno para su correcto uso.

En cuanto a la cobertura inmediata de esos turnos, desde el sindicato indicaron que esto dependerá principalmente de la realización de horas extras, mientras se analizan otras soluciones de mediano plazo, como el traslado y habilitación de personal proveniente de otros aeropuertos.

ACTAU sostuvo además que aún existen aspectos pendientes en materia de capacitación, especialmente para el personal de aproximación. En ese contexto, señalaron que la implementación prevista será parcial y con restricciones operativas destinadas a preservar los niveles de seguridad.

El sistema servirá únicamente para la llegada de aviones y habrá limitaciones en la cantidad de aeronaves que podrán operar bajo condiciones de baja visibilidad. Según indicaron a este medio, el esquema que se evalúa permitiría la llegada de un avión aproximadamente cada 20 minutos.

Desde la asociación insistieron en que los planteos realizados por la asociación no responden a reclamos salariales ni sindicales, sino a consideraciones estrictamente técnicas vinculadas a la seguridad operacional.

"El planteo de las horas extras no es que estemos reclamando las extras, es que es la única forma de cubrir los turnos", sostuvo el dirigente de ACTAU, Andrés Martínez, en diálogo con El Observador.

De acuerdo con lo conversado en la reunión, la puesta en funcionamiento del sistema comenzaría durante la madrugada del viernes. Sin embargo, aclararon que ello estará sujeto a que se cumplan las condiciones acordadas con las autoridades.

Desde el colectivo señalaron finalmente que el objetivo de ACTAU siempre fue que el sistema entre en funcionamiento, pero bajo condiciones que permitan mantener estándares adecuados de seguridad.

"El ánimo nuestro desde el minuto uno fue que esto sucediera, pero que funcionara de la mejor forma posible y con niveles aceptables de seguridad", afirmó Martínez.

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