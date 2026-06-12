Nueva polémica por niebla: García volvió a cuestionar que el sistema para aterrizar en Carrasco siga apagado

Las demoras registradas este viernes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a raíz de la intensa niebla reavivaron la polémica por la falta de puesta en funcionamiento del sistema de aterrizaje instrumental ILS CAT III , una tecnología que permitiría operar con visibilidad extremadamente reducida y que continúa sin utilizarse pese a estar instalada desde hace meses.

El senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, Javier García , volvió a cuestionar la situación a través de sus redes sociales. "Hace meses está pronto el sistema ILS III en Carrasco, que evitaría esto. Insólitamente hecha la inversión, terminadas las obras y listo el sistema, aún no opera. Están citadas para el lunes autoridades MDN, DINACIA y aerolíneas. Esta es otra prueba" , escribió el legislador.

El mensaje fue publicado luego de que varios vuelos registraran retrasos y alteraciones operativas debido a la baja visibilidad provocada por los bancos de niebla que afectaron a Montevideo y el área metropolitana durante la mañana.

El truco casero para que los espejos del auto no se empañen con frío y niebla

Intensa niebla cubre Montevideo y genera demoras en aeropuerto: cuándo mejorará el tiempo y qué espera Inumet para el fin de semana

Fuentes del entorno de García confirmaron a El Observador que el senador convocó para el próximo lunes a autoridades del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) , de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y a representantes del sector aeronáutico para analizar las razones por las que el sistema todavía no fue habilitado.

Hace meses está pronto el sistema ILS III en Carrasco, que evitaría esto. Insólitamente hecha la inversión, terminadas las obras y listo el sistema, aún no opera. Están citadas para el lunes autoridades MDN, DINACIA y aerolíneas. Esta es otra prueba. https://t.co/PJ86GIpvCK vía…

El senador ha sostenido en reiteradas oportunidades que la demora resulta "insólita", dado que la inversión ya fue realizada, las obras finalizaron y el equipamiento fue validado técnicamente.

"Lo único que hay que hacer es levantar la llave. Y por un conflicto de los controladores aéreos, todo el país sufre el no tener la posibilidad de contar con una tecnología que es de última generación y que garantiza solución a un problema histórico en Uruguay", había declarado días atrás.

Según el exministro, la falta de implementación perjudica la conectividad aérea, el turismo, la logística y la actividad económica vinculada al transporte internacional.

La posición de los controladores y del gobierno

La puesta en marcha del sistema ILS CAT III quedó envuelta en una controversia entre las autoridades aeronáuticas y la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU).

El sindicato sostiene que todavía no están dadas todas las condiciones para operar con los nuevos procedimientos de baja visibilidad. Entre sus principales objeciones figuran la ausencia de un radar de movimiento en superficie, la necesidad de reforzar la dotación de personal y la capacitación incompleta de algunos funcionarios.

En una circular técnica difundida en mayo, ACTAU advirtió que cualquier error operativo bajo estas condiciones podría tener "consecuencias de alta severidad" y recomendó mantener las operaciones bajo el actual sistema ILS CAT I hasta completar todas las validaciones necesarias.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, rechazó que exista un conflicto con los controladores y afirmó que el gobierno está trabajando junto a los distintos actores involucrados para asegurar una implementación segura.

"Si hay que aplazar los tiempos de funcionamiento para mejorar la capacitación y para que todos estemos comprendiendo qué es lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer", afirmó esta semana.

Qué cambiaría con el ILS CAT III

El sistema ILS CAT III permite realizar aproximaciones y aterrizajes con niveles de visibilidad extremadamente bajos, incluso en condiciones de niebla intensa.

Actualmente, el Aeropuerto de Carrasco opera con tecnología ILS CAT I. La nueva infraestructura habilitaría operaciones bajo estándares CAT II y CAT III, similares a los utilizados en algunos de los principales aeropuertos del mundo.

La implementación requirió una importante inversión en infraestructura, incluyendo nuevas radioayudas, una estación meteorológica avanzada, la instalación de cientos de luces LED y trabajos de repavimentación y balizamiento en las pistas.

Mientras continúa la discusión sobre su entrada en funcionamiento, las demoras registradas este viernes volvieron a poner el foco sobre una tecnología que, según sus impulsores, podría evitar buena parte de los problemas operativos que generan los episodios de niebla en Uruguay.