Intensa niebla cubre Montevideo y genera demoras en aeropuerto: cuándo mejorará el tiempo y qué espera Inumet para el fin de semana

Montevideo amaneció este viernes bajo una intensa niebla que redujo la visibilidad en distintos puntos de la ciudad, en una jornada marcada por altos niveles de humedad y bajas temperaturas.

Según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) , las nieblas y neblinas continuarán durante las próximas horas e incluso persistirán durante buena parte del fin de semana , antes del ingreso de una masa de aire más seca que traerá mejores condiciones.

"Iniciamos el viernes con cielo algo nuboso y algún período de cubierto, previéndose nieblas y neblinas . Ya el sábado se mantienen las nieblas y neblinas , pero también se espera que hacia la noche comience a ingresar un frente frío , generando lluvias escasas en la franja costera del sur y este del territorio", señaló el organismo.

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La elevada humedad relativa registrada durante los últimos días ha favorecido la formación de bancos de niebla, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante el domingo continuará avanzando el frente frío sobre el país, con posibilidad de algunas precipitaciones aisladas al sur del río Negro.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde con el ingreso de una masa de aire más seca.

"El domingo, luego de la mejora, ingresará una masa de aire seca con escasa nubosidad, es decir, buena presencia de sol", agregó Inumet.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2065141477047521407&partner=&hide_thread=false ¿Continúan las nieblas? Te lo contamos en nuestro pronóstico para el fin de semana pic.twitter.com/CCf1bsDlqL — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) June 11, 2026

El cambio de masa de aire también provocará un descenso de las temperaturas. Para el sábado se esperan máximas de 19°C y mínimas de 7°C, mientras que el domingo los registros oscilarán entre 16°C y 4°C.

La niebla genera demoras en el Aeropuerto de Carrasco

La intensa niebla también provocó demoras en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Según la información publicada por la terminal aérea, varios vuelos de arribos y partidas registraban durante la mañana estado de "Demorado Meteo", una denominación utilizada para indicar retrasos causados por condiciones meteorológicas adversas.

Entre los servicios afectados aparecen vuelos procedentes y con destino a ciudades como Panamá, San Pablo, Lima, Aeroparque, Santiago de Chile y Río de Janeiro.

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La baja visibilidad generada por los bancos de niebla obligó a modificar la operativa habitual durante las primeras horas de la jornada, en línea con el fenómeno que también redujo la visibilidad en distintos puntos de Montevideo y el sur del país.

Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros consultar el estado actualizado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal, ya que las condiciones pueden variar a medida que evoluciona el estado del tiempo.

Meteorólogo advierte por "fuertes heladas"

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que las condiciones más severas se registrarán durante las madrugadas del sábado y del domingo, cuando se prevén temperaturas por debajo de 0°C en varias zonas del país.

"Fuertes heladas en la noche del sábado y del domingo, temperaturas por debajo del 0°, muy probable que estemos con temperaturas -3°, -4°", señaló en Subrayado (Canal 10).

Según explicó, durante el sábado las mínimas se ubicarán entre los 2°C y 3°C, aunque en algunos puntos podrían alcanzar los 0°C. Además, recomendó extremar los cuidados ante el intenso frío previsto para las próximas jornadas.

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"Mucho cuidado aquellos que salgan, que trabajen en la noche o que tengan que levantarse temprano, recuerden tener un muy buen abrigo a mano porque el frío se va a hacer sentir", sostuvo.

Pese a las bajas temperaturas de las mañanas, durante las tardes se esperan máximas de entre 12°C y 15°C en la zona costera y de entre 14°C y 17°C en el resto del país.

El Niño ya comenzó y podría fortalecerse

En paralelo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó el inicio del fenómeno climático de El Niño y advirtió que existe la posibilidad de que alcance una intensidad fuerte o incluso muy fuerte en los próximos meses.

Según informó el organismo estadounidense, existe una probabilidad del 63% de que la temperatura superficial del mar en la región monitoreada del océano Pacífico supere los 2°C por encima de los valores normales, umbral a partir del cual el evento es considerado "muy fuerte".

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Aunque todavía es temprano para determinar impactos específicos, los especialistas coinciden en que El Niño suele aumentar la probabilidad de lluvias por encima de lo normal en Uruguay y el sur de Brasil.

Según las proyecciones actuales, el período de mayor influencia podría darse entre la primavera de 2026 y el verano de 2027. Los meteorólogos advierten que aún existe incertidumbre sobre la intensidad final del fenómeno y recuerdan que sus efectos concretos dependen de múltiples factores atmosféricos que se irán definiendo en los próximos meses.