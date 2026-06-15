Dinacia podría activar nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco este viernes: controladores aéreos se reúnen con autoridades

La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) pondrá en funcionamiento el sistema ILS Categoría III B del Aeropuerto Internacional de Carrasco a partir del próximo 19 de junio , según surge de un NOTAM (Notice to Airmen) emitido por la autoridad aeronáutica este domingo , informó el periodista Marcelo Gallardo y confirmó El Observador con fuentes del sindicato de controladores aéreos.

Sin embargo, desde la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU) señalaron a El Observador que el anuncio fue conocido recientemente por el sindicato y que aún esperan mantener reuniones con las autoridades para analizar los detalles de la implementación.

" Según el NOTAM publicado sí, pero esto salió recién ayer ", afirmaron desde la asociación, que recordó además que este tipo de comunicaciones aeronáuticas son dinámicas y pueden sufrir modificaciones.

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"No es solo levantar la llave": qué dicen los controladores aéreos sobre la posible activación del ILS III B en Carrasco

"La información NOTAM es dinámica , informa sobre las condiciones para la aeronavegación ", aclararon.

Además, recordaron que "básicamente el principal planteo que estamos haciendo es que todos los técnicos que intervinieron en esto, todos, dicen que no se puede operar con una persona sola y las autoridades siguen diciendo que hay personal suficiente y que se puede operar de esa manera".

Por otra parte, aseguran que existe "otra serie de planteos o de dificultades de implementación (...) que son bastante técnicos y específicos, pero que no es, como se dice así, solo levantar la llave".

"Lo que sí es importante es aclarar que no se trata de ningún conflicto, nosotros no estamos reclamando nada a nivel sindical es simplemente de carácter técnico decir que, como lo puede hacer, no sé, un cirujano que entiende que no hay condiciones de esterilidad en un bloque y por eso no puede operar. Esto es más o menos lo mismo. Estamos diciendo que no se puede operar de esta forma porque es más inseguro operar de esta forma que no operar", aclararon.

La decisión, en caso de avanzar, marca un paso clave para la operativa aérea uruguaya, ya que el ILS Categoría III B es uno de los sistemas de aproximación y aterrizaje por instrumentos más avanzados del mundo y permite operar con altos estándares de seguridad incluso en condiciones de visibilidad extremadamente reducida, como las que suelen registrarse durante episodios de niebla.

Las pruebas obligaron a postergar la fecha original

Según informó Dinacia, las simulaciones realizadas durante el fin de semana detectaron la necesidad de realizar ajustes considerados de "menor entidad".

A partir de esos resultados, la autoridad resolvió fijar el 19 de junio como nueva fecha de entrada en funcionamiento, al entender que las observaciones podían ser corregidas dentro del plazo disponible y que no comprometían la viabilidad ni la seguridad del sistema.

Desde el sector aeronáutico destacan además que el equipamiento instalado en Carrasco es incluso superior al que el mismo concesionario implementó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina.

A ello se suma que el principal aeropuerto uruguayo cuenta con un sistema de radar operativo, una herramienta que no posee la terminal bonaerense y que refuerza los niveles de seguridad durante las operaciones.

Los controladores mantienen objeciones

La puesta en marcha del sistema, sin embargo, continúa generando cuestionamientos por parte de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU).

En un comunicado, el gremio señaló que mantiene su posición de "no recomendar la implementación de las operaciones PBR en las condiciones actualmente planteadas".

El principal reparo refiere a que el procedimiento prevé la operación con un único controlador de tránsito aéreo, un esquema que, según ACTAU, no ha sido respaldado con elementos suficientes que permitan demostrar que la carga de trabajo y las responsabilidades asociadas pueden gestionarse sin afectar los niveles de seguridad requeridos.

La asociación sostuvo además que la documentación recibida hasta el momento ha sido "insuficiente en algunos aspectos e insatisfactoria en otros".

A las objeciones gremiales se sumaron observaciones surgidas durante el proceso de capacitación. Según el informe elaborado por el instructor responsable y citado por ACTAU, la implementación en las condiciones actuales de personal sería inviable y requeriría instancias adicionales de formación para alcanzar resultados satisfactorios y garantizar la seguridad operacional.

Un sistema clave para reducir el impacto de la niebla

La entrada en funcionamiento del ILS Categoría III B representa una mejora sustancial para la operativa del Aeropuerto de Carrasco, especialmente en jornadas de niebla intensa que suelen provocar demoras, cancelaciones o desvíos de vuelos.

Con esta tecnología, las aeronaves podrán realizar aproximaciones y aterrizajes con niveles de visibilidad significativamente menores a los permitidos por los sistemas actualmente en uso, reduciendo las interrupciones operativas y mejorando la conectividad aérea del país.