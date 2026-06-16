"Se nos trata de imponer un barrio privado": vecinos de Canelones cuestionaron en el Parlamento proyecto de chacras en Laguna del Cisne

Un grupo de vecinos de Canelones concurrió a la Comisión de Ambiente del Senado para denunciar la construcción de un proyecto de chacras privadas en la zona de la Laguna del Cisne que, según afirmaron, afecta el cuerpo de agua y el ambiente .

Según la propuesta presentada por el privado ante la Intendencia de Canelones, se trata de un proyecto con un "enfoque ambientalmente sustentable" que mantendrá el "ecosistema" y su "biodiversidad". El propietario proyectó ante las autoridades un emprendimiento de chacras a modo de "vivienda no permanente".

Consta del fraccionamiento de tres padrones de suelo rural productivo en 72 lotes de más de tres hectáreas cada uno y uno último en suelo rural natural de 35,7 hectáreas en contacto con la propia laguna.

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El proyecto, sin embargo, ha acumulado reparos entre los vecinos de la zona , que denunciaron el caso al Ministerio de Ambiente en 2024.

El pasado martes, en tanto, la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne (grupo que nuclea a los vecinos) fue recibida por la Comisión de Ambiente del Senado para exponer sobre el asunto.

"Este proyecto va en contra de la defensa del ambiente y de la protección del agua", fue una de las expresiones de los vecinos, según consta en la versión taquigráfica.

Ante los legisladores, el grupo denunció que en la zona se "construyeron piscinas y canchas de tenis" en suelo rural natural.

WhatsApp Image 2025-11-21 at 14.48.30 Reserva de chacras Laguna del Cisne, Facebook.

También catalogaron al proyecto como "barrio privado", pese a que la Intendencia de Canelones ha negado que se trate de una iniciativa de estas características y ha afirmado que se trata de "una subdivisión de suelo rural en padrones rurales".

"Se nos trata de imponer un barrio privado, aunque desde las autoridades departamentales se justifica diciendo que es un barrio cerrado. Mis abuelos me enseñaron que, si tiene cola, cuatro patas y ladra, es un perro", dijeron los vecinos.

Desde la organización llamaron a cuidar a la laguna, que "provee agua a 30.000 usuarios de OSE" en la zona y es descripta como "la laguna de agua dulce más austral del país". "Nosotros queremos que siga siendo una fuente de agua potable para el departamento, sobre todo para la Costa de Oro", agregaron.

Desde la intendencia canaria contaron que "el proyecto está habilitado por Catastro Nacional" y "lo que está en trámite son los criterios generales de la construcción para después dar paso a los criterios individuales de cada lote", que seguramente quede aprobado "en cuestión de semanas".

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Los vecinos aseguran que no han encontrado interlocutores que permitan "poner un freno al emprendimiento de estas chacras", que según ellos violan un el derecho humano "al agua potable" y "a preservar el ambiente de esta laguna".

El Ministerio de Ambiente había intimado al propietario de los campos, Pablo Bidegain, “a detener de inmediato las construcciones y obras hasta obtener la Autorización Ambiental Previa”. Por su parte, la Comisión de Vecinos reclamó ante las autoridades que se "defina con claridad el alcance" de la intimación del Ministerio de Ambiente.

La intendencia y la cartera sí coincidieron en sancionar a Bidegain por construir un muelle en la "zona buffer", una superficie protegida alrededor de la laguna en la que no puede hacerse ningún tipo de intervención.

Durante la reunión en el Senado de la semana pasada, los vecinos también contaron que la Fiscalía de Atlántida intimó a varios integrantes a dejar de cometer el delito de difamación e injurias contra Bidegain. "Nosotros en ningún momento fuimos a agredirlo personalmente; siempre nos hicimos responsables de que estábamos en contra del proyecto", aseguraron.

La Comisión de Ambiente pidió que también se enviara esta información a la Intendencia de Canelones, a su Junta Departamental, a la OSE y al Ministerio de Ambiente.