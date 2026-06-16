Caso de la anestesista condenada por mala praxis: Lema tildó de "decepcionante" comparecencia de Lustemberg en el Parlamento

El senador del Partido Nacional Martín Lema consideró que la comparecencia de este martes de la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg en el Parlamento fue " decepcionante " y que la jerarca no logró explicar por qué razón decidió bajar de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles , condenada en diciembre de 2025 por un caso de mala praxis.

Miralles intervino como anestesista en una operación de vesícula a la pediatra Soledad Barrera en 2023 en la mutualista SMI . La paciente hizo un paro cardíaco durante la operación . No tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que falleció .

"La realidad es que fue decepcionante la comparecencia de hoy . La expectativa era que se reconociera el error claro, que se reconocieran los problemas que hubo en el proceso y que se buscara corregirlos para dar garantías a los usuarios del sistema de salud", señaló el dirigente blanco en rueda de prensa posterior a la sesión de la Comisión de Salud del Senado.

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Lema sostuvo que " siguen las interrogantes " respecto a la actuación del Ministerio de Salud Pública, que, a diferencia de lo que había determinado la Comisión Honoraria de Salud Pública (que dictó la inhabilitación de Miralles por cinco años en diciembre de 2024), resolvió bajar el tiempo de sanción .

Sin perjuicio de lo anterior, Miralles está condenada desde diciembre de 2025, luego de llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscalía, por homicidio culposo y cumple 24 meses de arresto domiciliario nocturno.

"Todavía no sabemos por qué la ministra baja de cinco a tres años la inhabilitación para llevar adelante el ejercicio, en este caso, de la anestesista. La verdad, no lo sabemos. No sabemos los fundamentos, los por qué, que aparte es una decisión que desacreditó a la academia. Motivó la renuncia de 11 de los 13 miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública", apuntó Lema.

También consideró que "todos los movimientos" que hizo el ministerio en este caso favorecieron a la anestesista, incluyendo la demora de la cartera en contestar a la apelación de Miralles, quien presentó un recurso de nulidad contra la inhabilitación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Por lo anterior, Lema apuntó que hay una "pérdida de confianza" hacia la ministra, lo que genera "profunda indignación". Sin embargo, dijo que eso no implicaba pedir la renuncia de Lustemberg.

La defensa de Lustemberg

Cristina Lustemberg Foto: Claudia Salina / FocoUy

En la comisión y también en una conferencia de prensa posterior, Lustemberg leyó un documento que contenía el relato de lo hecho por parte del ministerio.

La ministra señaló que "no hubo intención de favorecer a Miralles" y que la rebaja en la inhabilitación fue resuelta en base a criterios jurídicos.

Argumentó que la mayoría de las actuaciones sobre este caso tuvieron lugar antes de que asumiera como ministra y que entró en contacto con el asunto cuando la anestesista presentó un recurso contra la inhabilitación dictada por la Comisión Honoraria de Salud Pública.

Lustemberg alegó que un informe de la División Jurídica del ministerio le aconsejó respaldar el accionar de la comisión —es decir, mantener la inhabilitación— pero reducir la sanción a tres años.

El argumento fue que en "otros casos similares la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión" no había excedido los tres años.

Una vez que la cartera confirmó la inhabilitación, Miralles presentó un recurso de nulidad, por lo que el tema ahora está a estudio del TCA.

Ese recurso hoy está a estudio del tribunal y no fue contestado por el ministerio, un error que reconocieron las autoridades.

En la conferencia de prensa en el Parlamento, la abogada Fabiana Alonso, de la División Jurídica del ministerio, aseguró que "es cierto" que la apelación "se contestó un día después".

"Fue un error humano en la cantidad de juicios y de procedimientos, tanto del TCA como de juicios ordinarios de amparo que existen en el Ministerio de Salud Pública", alegó.

Sin embargo, señaló que "lo que quedó fuera del expediente fue el relato de los hechos", pero que toda la prueba, incluyendo "todas las actuaciones administrativas" y una pericia médica por parte de la jueza, forman parte del expediente.