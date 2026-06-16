Compras web en el exterior se desplomaron a menos de la mitad en el primer mes del cambio de la franquicia

Las compras web en el exterior tuvieron una fuerte caída en mayo, primer mes en el que se aplicó el nuevo régimen de encomiendas postales. La cantidad de envíos recibidos fue la más baja desde octubre de 2024. La disminución se asocia al cobro de IVA para las operaciones realizadas en Temu .

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que en mayo se realizaron 112.355 compras web en el exterior , menos de la mitad de las 252.574 que se efectuaron en abril. La disminución se produjo en el primer mes de la instrumentación de las modificaciones dispuestas en el Presupuesto para el régimen de encomiendas internacionales .

El texto planteó que las compras realizadas en China, básicamente a través de tienda Temu, pasaron a pagar IVA .

También se generó una variación con las que se realizan en Estados Unidos. La nueva disposición marca que para tres veces al año por hasta US$ 200 cada una siguen exentas, tal como establece el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA) firmado entre Uruguay y Estados Unidos . Pero la compra que supere ese importe debe pagar el impuesto de 22%.

Las medidas desalentaron a los compradores que en el mes previo habían realizado el máximo histórico de operaciones desde el comienzo de la franquicia hace más de una década. La caída tiene vinculación al nuevo esquema de impuestos que se aplica básicamente a las transacciones en China.

Compras web Foto: Pexels

La cifra de mayo de este año fue la más baja desde octubre de 2024 cuando se habían efectuado 115.206 transacciones. En la segunda parte de ese año la irrupción de Temu en Uruguay se empezaba a notar con un aumento mensual consecutivo de las compras. Ese comportamiento de los consumidores se intensificó durante el año pasado que terminó con casi 2 millones de compras web.

El dato del mes mostró que, en promedio, se realizaron 3.947 compras por día. Las principales fueron de vestimenta y manufacturas textiles. Después se ubicaron -en orden de preferencia- los juguetes, juegos y artículos para recreo; muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración); máquinas, aparatos y material eléctrico y sombreros y paraguas.

Igualmente, en el acumulado del año, llegaron 1.095.409 encomiendas, con un aumento de 37% en la comparación interanual.

Cambios en la franquicia de compras web

El Presupuesto aprobado a fines del año pasado incluye cambios al régimen de franquicias. El texto plantea que la mercadería que llegue por esa vía tendrá un tope anual de US$ 800 (en vez de los US$ 600 actuales) y podrá repartirse en tres operaciones al año.

De esa manera, las compras web en el exterior siguen sin pagar aranceles de importación, pero deben abonar IVA (22%). El peso máximo por operación continúa siendo de 20 kilos.