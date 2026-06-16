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Comenzaron las devoluciones automáticas de IRPF 2026: quiénes cobran hoy y cuáles son las próximas fechas clave

Miles de trabajadores dependientes podrán cobrar desde este martes una devolución de IRPF sin necesidad de presentar declaración jurada

16 de junio de 2026 7:23 hs
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Campaña IRPF 2026 

Camilo dos Santos

La Dirección General Impositiva (DGI) puso en marcha este martes 16 de junio una de las etapas más esperadas de la campaña de IRPF 2026: el inicio de las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes que tienen créditos a su favor y no necesitan presentar declaración jurada para cobrarlos.

Según informó el organismo, un número importante de contribuyentes podrá acceder a su devolución directamente en redes de cobranza, sin realizar ningún trámite adicional.

Quienes hayan optado previamente por recibir las devoluciones a través de una cuenta bancaria ya tenían disponible el dinero desde el lunes 15 de junio. En esos casos, la DGI recomienda verificar el depósito con la institución financiera correspondiente o consultar la afiliación bancaria mediante los servicios en línea del organismo.

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Cómo consultar si corresponde una devolución

Desde el pasado 10 de junio, los contribuyentes pueden consultar si tienen una devolución automática y conocer el monto correspondiente.

La consulta puede realizarse ingresando con identidad digital a los Servicios en Línea de DGI, a través de la opción "Consulta de Devoluciones". También está disponible mediante la aplicación móvil del organismo.

Cuándo estará disponible la declaración jurada de IRPF

La siguiente etapa de la campaña comenzará el 26 de junio, cuando la DGI habilite el formulario de declaración jurada en línea correspondiente al ejercicio 2025.

El sistema contará con información precargada, lo que permitirá a los trabajadores dependientes revisar, confirmar o modificar los datos de forma rápida.

Los trabajadores independientes, en tanto, deberán complementar la información con los ingresos obtenidos por su actividad y verificar pagos y retenciones realizados durante el año.

Además, quienes tributan IVA por servicios personales tendrán disponible el formulario 1302 con datos precargados. Tanto esa declaración como la de IRPF podrán presentarse entre el 29 de junio y el 31 de agosto.

Asistencia telefónica y atención personalizada

A partir del 26 de junio, la DGI ofrecerá asistencia telefónica para quienes necesiten ayuda para completar la declaración jurada en línea.

Las consultas podrán realizarse llamando al 1344, opción 4, en días hábiles entre las 9:30 y las 15:30 horas.

Por otra parte, desde el 29 de junio comenzará la atención personalizada para trabajadores dependientes. Para acceder a ese servicio será necesario agendarse previamente a través de la web de DGI o por WhatsApp al 098 134 400.

La agenda quedará habilitada desde el 26 de junio.

Cuándo se pagan las devoluciones surgidas de la declaración jurada

Las devoluciones que surjan de la presentación de una declaración jurada comenzarán a pagarse a partir del 28 de julio.

La DGI indicó que, una vez realizados los controles correspondientes, quienes hayan presentado la declaración antes del día 15 de cada mes podrán cobrar antes de finalizar ese mismo mes. En los demás casos, el pago se efectuará durante el mes siguiente.

El estado de estas devoluciones también podrá consultarse mediante los Servicios en Línea de DGI, la aplicación móvil o el WhatsApp oficial del organismo.

Las fechas clave de la campaña de IRPF 2026

  • 10 de junio: quedó habilitada la consulta de devoluciones automáticas.
  • 16 de junio: comienzan las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes.
  • 26 de junio: se habilita la declaración jurada en línea con datos precargados y la agenda para asistencia.
  • 29 de junio: comienza el período de presentación de declaraciones juradas y la atención personalizada.
  • 31 de agosto: vence el plazo para presentar las declaraciones de IRPF e IVA Servicios Personales.
  • 28 de julio: comienzan los pagos de devoluciones originadas en declaraciones juradas.

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