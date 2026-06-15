IRPF 2026: comenzaron las devoluciones y miles de contribuyentes podrán cobrar sin hacer la declaración jurada

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó este lunes 15 de junio una nueva etapa de la campaña de IRPF 2026 con las primeras devoluciones para contribuyentes que tienen créditos a cobrar correspondientes al ejercicio 2025.

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Según informó el organismo, quienes previamente comunicaron a su banco la opción de recibir las devoluciones mediante depósito bancario podrán acceder al dinero desde este lunes.

En tanto, las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes que no necesitan presentar declaración jurada comenzarán este martes 16 de junio en las redes de cobranza habilitadas.

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La DGI estima que un número importante de contribuyentes tiene créditos a cobrar sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Quiénes cobran desde este lunes 15 de junio

Los contribuyentes que ya habían informado a su institución financiera la opción de cobrar mediante depósito bancario tendrán disponible la devolución desde este lunes.

Para verificar si el dinero ya fue acreditado, la DGI recomienda consultar directamente con el banco correspondiente o ingresar a los servicios en línea del organismo utilizando identidad digital.

Cuándo comienzan las devoluciones automáticas

A partir de este martes 16 de junio comenzarán las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes que tienen crédito a favor y no necesitan presentar declaración jurada.

Los montos estarán disponibles para su cobro a través de las redes de cobranza habilitadas.

Cómo consultar si tenés crédito para cobrar

Desde el pasado 10 de junio, los contribuyentes pueden consultar si les corresponde una devolución automática y conocer el monto exacto.

La información está disponible a través de los Servicios en Línea de la DGI ingresando con identidad digital. También puede consultarse mediante la aplicación móvil oficial del organismo.

Cuándo se podrá presentar la declaración jurada

La siguiente etapa de la campaña comenzará el 26 de junio, cuando la DGI habilite el formulario de Declaración Jurada en línea con información precargada correspondiente al año 2025.

Los trabajadores dependientes podrán confirmar o modificar los datos incluidos en el formulario, mientras que los trabajadores independientes deberán completar la información vinculada a sus ingresos, pagos y retenciones.

Asimismo, los contribuyentes podrán autorizar a terceros para realizar la declaración en su nombre mediante el sistema de asignación de roles.

La mayoría no está obligada a presentar declaración

La DGI recordó que la mayoría de los contribuyentes no está obligada a presentar Declaración Jurada de IRPF.

Sin embargo, quienes deban hacerlo tendrán plazo para presentar el formulario entre el 29 de junio y el 31 de agosto.

Asistencia para completar la declaración

Desde el 26 de junio estará disponible la asistencia telefónica para quienes tengan dudas sobre la confección del formulario en línea.

Las consultas podrán realizarse al 1344, opción 4, de lunes a viernes entre las 9:30 y las 15:30 horas.

Además, desde el 29 de junio comenzará la asistencia personalizada para trabajadores dependientes. Para acceder será necesario agendarse previamente a través del sitio web de la DGI o por WhatsApp al 098 134 400.

La agenda para solicitar turno se habilitará el 26 de junio.

Cuándo se cobrarán las devoluciones que surjan de la declaración jurada

Las devoluciones originadas en declaraciones juradas comenzarán a pagarse a partir del 28 de julio.

Según informó la DGI, quienes presenten la declaración antes del día 15 podrán cobrar la devolución antes de finalizar ese mismo mes, una vez realizados los controles correspondientes. En los demás casos, el pago se efectuará durante el mes siguiente.