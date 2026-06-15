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Incendio de dos autos en la rambla de Pocitos: el video del momento en el que los vehículos fueron incendiados

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el incendio ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Félix Buxareo y Basilio Pereira de la Luz

15 de junio de 2026 9:44 hs
Incendio

En el material, compartido por la cuenta de Instagram @muertevideo, se ve el momento exacto en el que los vehículos tomaron fuego.

Según se observa en las imágenes, la situación se desencadenó con el arribo de una persona encapuchada —dueña de uno de los autos— al lugar, quien portaba un bidón con una sustancia inflamable.

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A su llegada, se ve al individuo colocar dicho líquido en el auto y luego subirse a este para intentar encenderlo.

Posterior a esto, el vehículo tomó fuego, la persona se bajó del mismo y prosiguió a retirar una mochila del maletero. Luego, se fue del lugar caminando.

Incendio de autos en rambla de Pocitos

De acuerdo a lo informado por El Observador en las pasadas horas, el incendio ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Félix Buxareo y Basilio Pereira de la Luz.

Desde Bomberos indicaron a este medio en su momento que no se registraron personas lesionadas. Las circunstancias detrás del hecho permanecen aún en investigación.

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