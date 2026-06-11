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/ Nacional / INCENDIO FATAL

Un hombre murió en un incendio que destruyó por completo una vivienda en Rivera

El cuerpo sin vida del hombre presentaba severas afectaciones producto de la acción del fuego, detalló Bomberos

11 de junio de 2026 7:34 hs
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Un hombre mayor de edad murió este miércoles tras un incendio que consumió por completo una vivienda ubicada en el barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Rivera, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

Según el parte oficial, el siniestro ocurrió en una casa situada en Líbano 515 al fondo. Al arribar al lugar, la primera dotación constató que el fuego se encontraba generalizado y había afectado la totalidad de la estructura.

La vivienda estaba construida con paredes de madera y un techo liviano de chapas de zinc. Los efectivos realizaron un ataque directo sobre el foco ígneo y lograron controlar la propagación y extinguir las llamas tras unos diez minutos de trabajo.

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Una vez finalizadas las tareas de extinción, los bomberos ingresaron al inmueble para realizar la inspección correspondiente. En el interior encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba severas afectaciones producto de la acción del fuego.

Como consecuencia del incendio, la vivienda sufrió pérdidas totales y quedó completamente destruida.

Las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho quedaron a cargo de la Dirección Nacional de Bomberos, con apoyo de efectivos de la Seccional 9ª de Policía y de Policía Científica.

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