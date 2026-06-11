Un hombre murió en un incendio que destruyó por completo una vivienda en Rivera

Un hombre mayor de edad murió este miércoles tras un incendio que consumió por completo una vivienda ubicada en el barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Rivera, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

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Según el parte oficial, el siniestro ocurrió en una casa situada en Líbano 515 al fondo. Al arribar al lugar, la primera dotación constató que el fuego se encontraba generalizado y había afectado la totalidad de la estructura.

La vivienda estaba construida con paredes de madera y un techo liviano de chapas de zinc. Los efectivos realizaron un ataque directo sobre el foco ígneo y lograron controlar la propagación y extinguir las llamas tras unos diez minutos de trabajo.

Una vez finalizadas las tareas de extinción, los bomberos ingresaron al inmueble para realizar la inspección correspondiente. En el interior encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba severas afectaciones producto de la acción del fuego.