"Fue terrible, horrible": Soledad Sejas contó como vivió su mano a mano viral con Marcelo Bielsa

La periodista Soledad Sejas protagonizó uno de los episodios más comentados en el inicio del Mundial 2026 al realizarle una entrevista individual a Marcelo Bielsa , director técnico de la selección uruguaya. El hecho, que tuvo lugar en México durante la cobertura de DirecTV, cobró notoriedad debido a que el entrenador no suele conceder notas mano a mano, y también por la brevedad del intercambio.

El intercambio, que se viralizó rápidamente, fue producto de una normativa de la FIFA. La disposición obliga a los entrenadores a pasar por un puesto de prensa ubicado a pie de pista durante la llegada de las delegaciones al torneo.

HABLÓ BIELSA El DT de Uruguay charló con @solesejas y respondió algunas de las dudas más importantes de la Selección Uruguaya de cara al #MundialEnDSPORTS . #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/khoz7x1AdX

En declaraciones al programa Se arregla el mundo de Ola Stream, Sejas explicó el contexto comercial y reglamentario de la situación: "Estoy cubriendo a la selección uruguaya y tenemos los derechos. Hubo una inversión importante por parte de la empresa para comprar ese puesto fijo, que es el que está a pie de pista. Es parte de la reglamentación de FIFA y tuvo que hablar, aunque fuera unos segundos".

La comunicadora detalló que no hubo atajos ni gestiones particulares para lograr el diálogo con el técnico. "Estaba todo organizado y pactado", afirmó.

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Seis preguntas en 38 segundos

Durante el breve encuentro en Playa del Carmen, Bielsa respondió seis preguntas en 38 segundos. Fiel a su estilo en apariciones públicas, el entrenador contestó con frases breves o monosílabos y sin levantar la vista del suelo. A pesar de la dinámica, Sejas continuó formulando interrogantes sin quedar en blanco. Sobre la experiencia de ese intercambio, la periodista reconoció que "fue frustrante".

"Valoré el desafío periodístico y que no me quedé en blanco en ningún momento", agregó Sejas. De todas formas, señaló que el intercambio "Fue terrible, horrible. Al principio, dije: 'no puede ser, me mandan a mí y yo hago esto'. Me empecé a cuestionar como profesional porque estaba hablando conmigo y no pude hacer absolutamente nada".

La periodista de Directv agregó que más allá de la incomodidad, en ningún momento sintió que Bielsa le faltara el respeto. Si bien confesó que le habría gustado que la instancia se diera de otra forma, sabe que la personalidad del técnico es esa y no lo tomó como una afronta personal.