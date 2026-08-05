BPS: el paso a paso para consultar con cédula si te corresponde cobrar una prestación en agosto

El Banco de Previsión Social (BPS) cuenta con una herramienta en línea que permite a los beneficiarios consultar con cédula si tienen una prestación para cobrar , así como conocer la fecha, el lugar y la modalidad de pago correspondiente durante agosto de 2026.

El servicio está disponible para quienes perciben jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios , entre otras prestaciones administradas por el organismo.

Para realizar la consulta, los usuarios deben ingresar a la sección " Consulta de fecha y lugar de cobro " del sitio web del BPS e ingresar su número de cédula de identidad . Quienes deseen acceder además al detalle de sus recibos deberán contar con un Usuario Personal BPS , que requiere registro previo.

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Si tienen una prestación para cobrar.

La fecha en que estará disponible el pago.

El lugar donde podrán retirarlo.

La modalidad de cobro asignada.

Calendario de pagos de BPS en agosto

El BPS ya publicó el cronograma de pagos correspondiente a agosto de 2026 para pasivos y activos.

En el caso de las jubilaciones, pensiones por vejez y otras prestaciones para pasivos, quienes cobran en las oficinas centrales de Montevideo podrán hacerlo entre el martes 4 y el miércoles 19 de agosto, según el último dígito de su cédula de identidad.

También se encuentra disponible el calendario para el pago de las asignaciones familiares correspondientes a julio, que se abonan durante agosto. Para cobrar la prestación, el titular deberá presentar su cédula de identidad vigente. Si el trámite lo realiza un apoderado, tutor o curador, deberá presentar además el último recibo o una fotocopia de la cédula del titular.

Del mismo modo, el organismo publicó el cronograma de pago de los subsidios correspondientes a julio, que también se liquidan durante agosto.

En todos los casos, los beneficiarios pueden consultar las fechas de cobro tanto para Montevideo como para el interior del país, así como la modalidad asignada, ya sea en oficinas del BPS, locales de Abitab, RedPagos y Anda.