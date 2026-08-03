Este martes comienza el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de BPS: quiénes cobran primero

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzará este martes 4 de agosto el pago de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones correspondientes al mes de julio. Los primeros en cobrar serán los beneficiarios que reciben el dinero a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES).

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Las fechas de cobro varían según la modalidad elegida, ya sea mediante bancos, redes de cobranza, oficinas del BPS o las giras de pago que se realizan en el interior del país.

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El cronograma dispuesto por el organismo es el siguiente:

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

El BPS dispone de un servicio en línea para que los beneficiarios puedan consultar la fecha, el lugar de cobro y verificar si tienen pagos pendientes.

La consulta puede realizarse con la cédula de identidad o mediante el Usuario Personal BPS, que además permite acceder a información más detallada sobre las prestaciones y los recibos.

Para cobrar cualquiera de las prestaciones será necesario presentar la cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite lo realicen apoderados, tutores o curadores, también deberán presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los pagos pueden efectuarse en oficinas del BPS, locales de Abitab, RedPagos y ANDA, además de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico.