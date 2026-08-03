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Este martes comienza el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de BPS: quiénes cobran primero

Las fechas de cobro varían según la modalidad elegida, ya sea mediante bancos, redes de cobranza, oficinas del BPS o las giras de pago que se realizan en el interior del país

3 de agosto de 2026 10:19 hs
Fachada del BPS
Fachada del BPS Leonardo Carreño

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzará este martes 4 de agosto el pago de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones correspondientes al mes de julio. Los primeros en cobrar serán los beneficiarios que reciben el dinero a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES).

Las fechas de cobro varían según la modalidad elegida, ya sea mediante bancos, redes de cobranza, oficinas del BPS o las giras de pago que se realizan en el interior del país.

Quiénes cobran este martes 4 de agosto

Este martes recibirán el pago:

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  • Beneficiarios que cobran por bancos.
  • Beneficiarios que cobran a través de instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES).
  • Quienes retiran el dinero en las oficinas centrales del BPS en Montevideo, donde el período de pago comienza ese mismo día.

Calendario de pagos del BPS en agosto de 2026

El cronograma dispuesto por el organismo es el siguiente:

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

El BPS dispone de un servicio en línea para que los beneficiarios puedan consultar la fecha, el lugar de cobro y verificar si tienen pagos pendientes.

La consulta puede realizarse con la cédula de identidad o mediante el Usuario Personal BPS, que además permite acceder a información más detallada sobre las prestaciones y los recibos.

Para cobrar cualquiera de las prestaciones será necesario presentar la cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite lo realicen apoderados, tutores o curadores, también deberán presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los pagos pueden efectuarse en oficinas del BPS, locales de Abitab, RedPagos y ANDA, además de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico.

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